Revelan motivo del porqué Gareth Bale decidió no viajar a Inglaterra para enfrentar a Manchester City

Real Madrid es testigo que la relación entre Gareth Bale y Zinedine Zidane cada vez es más tensa. La misma, alcanzó su punto de ebullición días antes de que el cuadro español planifique el viaje a Inglaterra: el jugador galés pidió al estratega no viajar.

"Gareth Bale ha pedido no viajar (para enfrentar a Manchester City)", explicó Zinedine Zidane en la última conferencia de prensa que brindó antes de medirse ante el cuadro dirigido por Josep Guardiola y que permitió que las especulaciones continuaran.

No obstante, el programa 'El Chiringuito' reveló detalles hasta ahora desconocidos acerca de la decisión del 'Expreso de Cardiff'. En ella afirma que Bale se retiró de la delegación de viajeros tras haber sostenido una conversación con Zinedine Zidane.

Según afirma esta fuente, Bale se reunió con el entrenador del Real Madrid un par de días antes del choque por los octavos de final de la Champions League. El galés le preguntó al 'galo' si jugaría ante Manchester City y Zidane le dijo que no.

Óscar Sanz, periodista de 'El Chiringuito', acotó que Gareth Bale volvió a insistir con el hecho con Zidane. Quería saber, que aunque no fuera titular, tendría al menos chances de ingresar ante Manchester City. El francés fue tajante y le volvió a decir que no. Por ese motivo, Bale decidió no viajar.

Mientras Real Madrid batallaba para tener un lugar en los cuartos de final, Gareth Bale fue captado jugando golf, hecho que no le ha gustado para nada a la hinchada 'blanca'. Lo cierto es que hay mucha tela por cortar debido a que el extremo tiene vigente contrato con los españoles.