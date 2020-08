Hinchas de Nacional de Montevideo marchan por calles y fútbol uruguayo corre peligro de suspenderse

Un sorpresivo hecho ocurrió en el fútbol uruguayo. Hinchas de Nacional se hicieron presentes este sábado 8 de agosto en el complejo del conjunto tricolor, violando así los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades de ese país.

En el video, se muestra al grupo de personas portar colores alusivos a Nacional en banderolas y algunos implementos más. Asimismo, lo llamativo fue que no tenían mascarillas y otros llevaban bengalas lo que terminó por aplacar la práctica con miras al duelo ante Peñarol.

"Acabo de hablar con gente de Nacional y me explicaron que la institución de ninguna manera autorizó esto. Me dicen que hay filmaciones de seguridad que muestran cómo los hinchas se colaron por un portón y que no duró casi nada porque la seguridad los sacó", explicó Daniel Rosa, periodista y editor web de Ovación de Uruguay.

Fútbol uruguayo | ¿Corre el riesgo de suspenderse?

Los hechos realizados por los hinchas de Nacional de Uruguay han generado críticas masivas. De momento, se desconoce la postura de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) así como del propio gobierno 'oriental'.

Lo cierto es que el secretario de Peñarol, Evaristo González Jiménez, ha referido que el plantel de Nacional que estuvo expuesto ante los hinchas que irrumpieron en el complejo no debería de estar en el duelo ante los 'Carboneros', siguiendo estrictamente el protocolo para el regreso del fútbol uruguayo.

"Me supongo que ese no va ser el plantel del clásico de mañana ya que no cumplió nada del protocolo. En lo personal, me hice el análisis de Covid hace 48 horas solo para poder hablar con el plantel. Espero que las autoridades de la AUF nos garanticen la sanidad", refirió el dirigente.

¿Qué dice el protocolo de sanidad de Uruguay? "No podrán asistir a los entrenamientos ni a partidos hasta que las autoridades sanitarias del país así lo permitan y en las condiciones que estas estimen convenientes de acuerdo a las características sanitarias del momento".

"A no copiar, ni repetir"

En su edición web, el medio uruguayo Ovación informó sobre lo ocurrido con los hinchas de Nacional, acerca del 'banderazo' que terminó por romper los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades.

"En las últimas horas comenzaron a circular videos donde se puede ver a hinchas de Nacional en Los Céspedes con banderas, fuegos artificiales y mucho colorido, pero rompiendo con el protocolo establecido, algo similar a lo ocurrido en Perú y que derivó la suspensión de la fecha".

Asimismo, previo a este hecho que ha puesto en suspenso la realización del clásico uruguayo así como del propio torneo, el citado medio de comunicación tituló "¡A no copiar, ni repetir! Hinchas de la 'U' fueron al estadio y ya se suspendió el fútbol" respecto a los hechos que generaron presuntos hinchas de Universitario en los alrededores del Estadio Nacional previo al duelo ante la Academia Cantolao.