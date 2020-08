Arthur fue al Camp Nou pero Barcelona no lo dejó entrar

Barcelona dio un paso importante y clasificó a los cuartos de final de la Champions League. Los azulgranas golearon 3-1 a Napoli en el Camp Nou gracias a los goles de Lionel Messi, Luis Suárez y Clément Lenglet. En la previa del encuentro, Arthur fue al recinto del cuadro catalán para alentar a sus compañeros, pero no lo dejaron pasar.

El brasileño se negó a entrenar con sus compañeros en la Ciudad Deportiva porque se vio humillado por la directiva y Quique Setién, entrenador de los azulgranas. Por esa razón decidió regresar a su país para pasar unas cortas vacaciones. Barcelona lo acusó de quebrajar las normas internas.

Después de varias reuniones que llegaron a un acuerdo, Arthur regresó a Barcelona y se sometió a las pruebas moleculares de COVID-19. La directiva está a la espera de los resultados para que se pueda unir a los entrenamientos.

FOTO: EFE

Por esa razón, el volante no pudo ingresar al recinto deportivo. Por el estricto protocolo de la UEFA, Arthur se vio obligado a ir a su casa para ver el encuentro Barcelona vs Napoli. El jugador fue vendido a la Juventus y quiso vivir un momento de camaradería con sus compañeros.

"Arthur no vino cuando debía hacerlo, no pasó el PCR con el club de la UEFA, está fuera de la lista de personas que podían estar en el estadio y por eso no está aquí. Ya veremos qué pasa, pero lo que cuenta es el partido de hoy y después ya se hablará”, Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del club.