Antoine Griezmann confía en llegar a final de la Champions: "Hice la maleta hasta el 23 de agosto"

Con una maleta cargada de ilusiones Barcelona llegó a Lisboa para disputar las instancias finales de la Champions League en una edición atípica y mucho más complicada pero que Antoine Griezmann está segura de superar para llevar nuevamente la 'Orejona' al Camp Nou.

De hecho el delantero francés ha revelado su optimismo en una entrevista previa al duelo frente al Bayern este viernes por los cuartos de final. En declaraciones para Barza TV, el 'Principito' aseguró que el equipo tiene las herramientas para llegar de pie hasta el último día del torneo.

"Nos quedan tres partidos para ganar la Champions. Va a ser difícil pero tenemos las herramientas para ganarla", sostuvo 'Grizi' para luego asegurar que no se irá de Lisboa hasta después de la final.

“Yo me he hecho la maleta hasta el día 23 y me llevo la Play”, confesó muy optimista Griezmann que esta temporada lleva registrado 15 anotaciones en 47 compromisos con el equipo azulgrana.

Cabe destacar que Barcelona no gana la Champions League desde la temporada 2014-2015 por lo que no será una tarea sencilla para el equipo consagrarse nuevamente como el monarca de Europa.

