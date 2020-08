Xavi Hernández asegura que no se siente preparado para dirigir al Barcelona

Para muchos aficionados del Barcelona en el mundo, Xavi Hernández es o debería ser el próximo técnico azulgrana de hecho hace poco ya hubo un intento por sentarlo en el banquillo del Camp Nou, no obstante, el propio exjugador ha sido hidalgo en aceptar que aún no es el momento.

El excapitán azulgrana y hoy entrenador del Al-Sadd de Qatar, considera que todavía no es tiempo para dirigir al club de sus amores, pues se encuentra adquiriendo experiencia como estratega y respeta al actual entrenador Quique Setién.

“No creo que sea ahora (dirigir al Barza). Hay ruido externo, temas extradeportivos… No creo que sea ahora, no. (...) En enero les dije que no era el momento, y ahora no me han contactado. Como culé les deseo lo mejor. Respeto mucho a Quique Setién", sostuvo Xavi en declaraciones para El País.

Cabe destacar que Setién se encuentra en la mira desde que perdiera la última Liga casi de manera increíble ya que Barcelona fue durante varias fechas líder. Ahora su futuro se remite a lo que pueda pasar con el equipo en la Champions League.

Incluso se rumorea que si el Barza no trae la 'Orejona' al Camp Nou, Setién deberá alistar las maletas. La 'primera final' del técnico será precisamente mañana frente al Bayern Múnich por los cuartos de final del torneo europeo.