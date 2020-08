Barcelona vs Bayern Múnich [ESPN 2 EN VIVO] Horarios y canales TV dónde ver cuartos de final de Champions League

ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs Bayern Múnich ONLINE y EN DIRECTO | Este viernes 14 de agosto se juega el partido por los cuartos de final de la Champions League. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Da Luz y será transmitido por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Barcelona y Bayern Múnich, los únicos clubes en carrera que han saboreado las mieles de la Champions League, afrontan un partido de infarto entre dos proyectos cuya gran motivación y obligación desde hace años es volver a levantar la 'Orejona'.

Son cinco y siete años de sequía de dos clubes acostumbrados a ser monarcas en sus ligas, pero que en los últimos años años les ha faltado un mayor jerarquía para volver a posar sus manos en el cetro europeo.

Ahora bien, la eliminatoria cuenta con una estadística interesante: el vencedor siempre se ha llevado el título a final de temporada. Lo hizo el Barcelona en el 2009 y 2015 y lo confirmó el Bayern Múnich en el 2013.

Más allá de aquella curiosidad, el Bayern Múnich aspira a confirmarse todavía más a costa del Barcelona. El equipo de Hansi Flick lleva 19 triunfos consecutivos y 27 partidos seguidos sin perder, además de contar con un fútbol demoledor que le hizo merecedor de la Bundesliga y Copa Alemana.

Además, Robert Lewandowski llega en un momento dulce en pos de ganar su primera Champions League. El polaco -máximo goleador del torneo alemán con 34 dianas- demostró que ni el parón desde el final de la Bundesliga hizo mella en él. Un doblete y dos asistencias fueron su marca ante el Chelsea.

A diferencia de su rival que llega con puras certezas, el Barcelona sigue siendo un mar de dudas. Sí, vuelven Sergio Busquets y Arturo Vidal para darle jerarquía y experiencia al equipo, pero puede que aquello no sea suficiente ante un Bayern arrollador.

Lo que sí tiene desde hace tiempo es a uno de los futbolistas más determinantes del mundo, capaz de decidir una eliminatoria por sí solo. Sí, hablamos de Leo Messi, decisivo ante el Napoli y determinado a repetir otra actuación que lleve a los suyos a ganar otra Champions.

El partido ante el Bayern Múnich será, además, el examen que puede definir la continuidad de Quique Setién en el Barcelona. El técnico cántabro, que ya perdió Liga y Copa, puede hacer que el club catalán se quede en blanco en la presente temporada, algo que no sucede desde el 2008.

Más allá de ello, Setién se juega su continuidad ante el Bayern. Solo el título de la Champions League le renovará la confianza tras dejar escapar las dos competencias locales, además de no poder consolidar un modelo ganador y eficaz.

Si bien tiene disponible a su tridente, el DT del Barcelona podría dejar en el banco a Griezmann y permitir el ingreso de Vidal para darle mayor músculo y consistencia a la volante para frenar las arremetidas de su rival.

El Bayern Múnich, por su parte, tendrá la baja de Benjamin Pavard y posiblemente de Alphonso Davies. Ante la lesión del francés, Kimmich ocupará el lateral diestro mientras Lucas Hernández ocupará el lateral zurdo en caso no se recupere el canadiense.

Formaciones probables Barcelona vs Bayern Múnich

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Sergi Roberto, Frenkie de Jong; Arturo Vidal; Messi y Luis Suárez.

Bayern Múnich; Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Día, hora y canal del Barcelona vs Bayern Múnich por Champions League

Barcelona vs Bayern Múnich EN VIVO ¿Cuándo juegan? Viernes 14 de agosto ¿Dónde? Estadio Da Luz, Portugal ¿A qué hora? 16:00 horas de Buenos Aires, Argentina ¿En qué canal? ESPN 2, ESPN Play

Barcelona vs Bayern Múnich: horarios en el mundo

País Hora Argentina 4:00 p. m. España 9:00 p. m. México 2:00 p. m. Perú 2:00 p. m. Colombia 2:00 p. m. Estados Unidos 2:00 p. m. Uruguay 4:00 p. m. Chile 3:00 p. m. Ecuador 2:00 p. m. Paraguay 3:00 p. m. Venezuela 3:00 p. m. Bolivia 3:00 p. m. Costa Rica 1:00 p. m. Italia 9:00 p. m. Francia 9:00 p. m. Honduras 1:00 p. m. Panamá 2:00 p. m. El Salvador 1:00 p. m. Guatemala 1:00 p. m.

¿En qué canal transmiten y dónde televisan Barcelona vs Bayern Múnich?

Argentina ESPN2 Sur

Bolivia ESPN2 Sur

Brasil TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Chile ESPN2 Sur

Colombia ESPN2 Colombia

Francia RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania Sky Sport UHD, Sky Go, Sky Sport 1/HD, TeleClub Sport Live

Italia NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Sport Uno

México Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte, ESPN Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Paraguay ESPN2 Sur

Perú ESPN2 Sur

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

España Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido BT Sport Extra, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1, BT Sport Ultimate

Estados Unidos Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN USA, Univision, TUDN.com, ZonaFutbol, TUDN App

Uruguay ESPN2 Sur

Venezuela FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte

Barcelona vs. Bayern Múnich EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Barcelona vs. Bayern Múnich, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Apuestas para el Barcelona vs. Bayern Múnich

Conoce las cuotas de apuesta en DoradoBet para el Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League. Para apostar, da clic aquí.

*Las cuotas varían

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs. Bayern Múnich?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

¿Cómo ver ESPN EN VIVO Barcelona vs. Bayern Múnich? (Canales ESPN Norte)

Sky Sports (México): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Costa Rica): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Puerto Rico): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Honduras): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (El Salvador): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Guatemala): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Haití): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Star TV (México): Canal 501.

Altice (República Dominicana): Canal 350 (SD) y Canal 1009 (HD).

Aster (República Dominicana): Canal 27.

Wind TV (República Dominicana): Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO Barcelona vs. Bayern Múnich?

FOX Sports Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD DirecTV (Chile) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR (Chile) Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), Canal 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

¿Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Barcelona vs. Bayern Múnich? (Canales FOX Sports Norte)

Dish (México): Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD).

Sky Sports (México): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (República Dominicana): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (Costa Rica): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (Guatemala): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (Honduras): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports (El Salvador): Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Claro TV (El Salvador): Canal 306.

Claro TV (Panamá): Canal 306.

Claro TV (El Salvador): Canal 43 (Analógico) y Canal 211 (D).

Izzi (México): Canal 506 (SD) y Canal 954 (HD).

Megacable (México): Canal 305 (SD) y Canal 1305 (HD).

Cable Onda (Panamá): Canal 376 (SD) y Canal 1376 (HD).

Cable Color: Canal 39 (Analógico), Canal 306 (Digital) y Canal 723 (HD).

Cabletica: Canal 17.

Cacble & Wireless: Canal 252.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO Barcelona vs. Bayern Múnich?

TUDN Canales TV Sky Sports (México) Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). Sky Sports (Argentina) Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). Sky Sports (Puerto Rico) Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). Dish Network (Estados Unidos) Canal 869 (HD). DirecTV (Estados Unidos) Canal 464 (HD). AT&T (Estados Unidos) Canal 658. Verizon FiOS (Estados Unidos) Canal 1524. Eli NRT (México, Monclova) Canal 55 (SD), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD). Cable Onda (Panamá) Canal 390 (SD) y Canal 1390 (HD). Telecable (Costa Rica) Canal 231 (SD) y Canal 777 (HD). Galaxia 5 (Guatemala) Canal 39. Altice (República Dominicana) Canal 355. Cable Color (El Salvador) Canal 44. Cable Color (Honduras) Canal 50 (Analógico) y Canal 215 (Digital). Tigo (El Salvador) Canal 30. Tigo (Honduras) Canal 53 (Analógico) y Canal 301 (Digital). Mayavisión (Honduras) Canal 45. +Móvil (Panamá) Canal 254 (HD). Izzi (México) Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD). Claro TV (Puerto Rico) Canal 614 (SD) y Canal 1614 (HD).

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs. Bayern Múnich?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs. Bayern Múnich por Champions League.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

¿Dónde ver Movistar Liga de Campeones EN VIVO Barcelona vs. Bayern Múnich?

Movistar + (España): Dial 50, 51-52 (1-2) y 186-191 (3-8) | Satélite

Movistar + (España): Dial 50, 51-52 (1-2), 186-191 (3-8) y 442 (UHD) | IPTV

Orange TV (España): Dial 114, 115 (UHD), 116 (1), 127-137 (2-12) | IPTV

SomTV (Andorra): Dial 205, 291-298 (1-8) | IPTV

Mitele Plus (España): servicio streaming (www.mitele.es)

¿Cómo ver Movistar Deportes EN VIVO ONLINE Barcelona vs. Bayern Múnich?

Movistar + (España): Dial 53, 54-56 (1-3) y 192-195 (4-7) | Satélite

Movistar + (España): Dial 53, 54-56 (1-3) y 192-195 (4-7) | IPTV

SomTV (Andorra): Dial 213 y 271-277 (1-7) | IPTV

OTT Mitele PLUS: Barcelona vs. Bayern Múnich - Live TV

Mitele Plus Fútbol Total - Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido. Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

Barcelona vs. Bayern Múnich: así pagan las casas de apuestas

Apuestas Barcelona Empate Bayern Múnich Bwin 3.50 4.00 1.95 Bet365 3.50 3.90 1.95 Betsson 3.55 4.00 1.99 Doradobet 3.55 3.90 1.99 Betfair 3.50 3.90 1.95 William Hill 3.75 4.00 2.03 Te Apuesto 3.30 3.74 1.95 Inkabet 3.50 4.00 1.95

¿Qué es el Barcelona?

El Fútbol Club Barcelona, conocido popularmente como Barça, ​ es una entidad polideportiva de Barcelona, España. Fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899 y registrado oficialmente el 5 de enero de 1903.

¿Qué es el Bayern Múnich?

El Bayern Múnich​​ es una entidad deportiva profesional de la ciudad de Múnich, Alemania. Fue fundado el 27 de febrero de 1900 por once jugadores liderados por Franz John.​ Es uno de los clubes de mayor prestigio en el mundo, ​ es conocido por su sección de fútbol profesional, que participa en Bundesliga.

Estadio da Luz

El Estádio da Luz, denominado oficialmente Estádio do Sport Lisboa e Benfica, es un estadio de fútbol ubicado en Lisboa, Portugal. Es propiedad del club SL Benfica, que disputa en él sus partidos como local. El estadio, con capacidad para 64 642 espectadores, se inauguró el 25 de octubre de 2003.

¿Qué es la Champions League?

La Liga de Campeones de la UEFA, originariamente conocida como Copa de Europa, es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes entre los organizados por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.

¿Cómo ver la Champions GRATIS por INTERNET?

A través de aplicaciones de Mitele Plus o ESPN PLay en tus primeros días de contrato con tu servicio de cable. También puedes seguir el minuto a minuto con al reproducción de los goles en video por Libero.pe.

¿Cómo ver la Champions sin pagar?

En el minuto a minuto de Libero.pe se puede apreciar el juego Barcelona vs. Bayern Múnich con la reproducción de los goles al instante.

¿Cuándo juega el Barcelona vs. Bayern Múnich?

Barcelona vs. Bayern Múnich se enfrentan este viernes 14 de agosto, desde las 21:00 horario de Madrid, España, por los cuartos de final de la UEFA Champions League. El ganador accederá a las semifinales del torneo.