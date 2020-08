Internacional, con gol de Paolo Guerrero, perdió 2-1 ante Fluminense en el Brasileirao [VIDEO]

Inter de Porto Alegre no pudo seguir en la punta del Brasileirao, a pesar de que sus acciones parecían llevarlo hasta lo más alto. En la fecha 3 del certamen, el equipo que dirige Eduardo Coudet visitó a un Fluminense irregular, que venía con una derrota y un empate en lo que iba del torneo.

El destino sonreía al 'Colorado' cuando abrieron el marcador a los 28 minutos de juego, con una buena definición de Paolo Guerrero, que se ubicó de gran forma dentro del área. La presencia del delantero peruano era vital para el ataque de Internacional, liderando los contragolpes.

Sin embargo, el destinó cambió cuando el árbitro sancionó un penal para Fluminense a los 39', para muchos con algo de polémica. A pesar de las circunstancias, en el Fluzao no desaprovecharon la oportunidad de igualar en el marcador: el experimentado Nene infló las redes.

Para el segundo tiempo las acciones fueron de ida y vuelta, pero Internacional era más peligroso. No obstante, la pólvora se mojó a los 63 minutos. Paolo Guerrero chocó con un defensa rival y quedó adolorido, obligando a que el cuerpo médico deba ingresar al campo para atenderlo.

Durante esos instantes de miedo en el Inter de Porto Alegre, el rival encontró un gol a través de Araújo, aunque no subió al marcador porque el VAR divisó una mano. Al instante, Paolo Guerrero tuvo que ser reemplazado y se le observó con una bolsa de hielo en la rodilla derecha.

La salida del goleador impulsó los ánimos del Fluminense, que atacó con mayor agresividad y provocaron un nuevo penal. Sobre los 77', Nene consumó su doblete y aseguró la victoria, con la que mete al Flu a la casilla N° 8 con 4 unidades, mientras que Internacional es 4° con 6 puntos.

90+6' Internacional intenta acelerar el juego, pero no hay ocasiones.

90+5' Ganso (Fluminense) se iba en ofensiva, pero se frena. Engancha y cuida la pelota.

90+4' ¡UFFF! Moisés (Internacional) remató con mucha fuerza, pero hay rebote. Peglow no pudo.

90+3' Cuida el balón Egidio en la salida de Fluminense.

90+2' Centro en busca de Moisés (Internacional), pero no hay conexión.

90+1' El árbitro añade 6 minutos al encuentro.

90' CAMBIO EN FLUMINENSE: Ingresa Yago por Evanilson.

89' Internacional intenta en un contragolpe, pero se nota que Paolo Guerrero no está en ataque.

88' Pase entre líneas en busca de Ganso (Fluminense), pero demora y pierde la ocasión.

87' Victor Cuesta (Internacional) se escapa de su campo y lidera la ofensiva. No tiene éxito.

86' TARJETA AMARILLA: Saravia amonestado.

85' TARJETA AMARILLA: Pottker amonestado.

84' El partido empieza a tornarse trabado, con cortes constantes.

83' CAMBIO EN FLUMINENSE: Ingresa Ganso por Nene.

82' El partido pierde intensidad por la ventaja de Fluminense, que se cuida bien.

80' Fluminense cuida su ventaja. Quieren sumar su primera victoria.

79' Internacional reanuda las acciones. Tiene el tiempo en contra.

77' ¡GOOOOOOOOOL DE FLUMINENSE! Nene anota de penal nuevamente.

76' CAMBIOS EN INTERNACIONAL: Musto por Rodrigo Lindoso y Peglow por Thiago Galhardo.

75' ¡PENAL PARA FLUMINENSE! El árbitro sanciona por mano dentro del área.

74' El árbitro revisará una jugada en el VAR. Posible penal para Fluminense.

74' Gran atajada de Lomba ante remate de Egidio (Fluminense).

73' CAMBIO EN FLUMINENSE: Ingresa Henrique Luiz por Paulo y Willian Silva por Araújo.

71' Evanilson (Fluminense) habilitó bien a Araújo, pero este no puede definir ante Lomba.

70' Tiro libre en salida por falta de Patrick.

69' Golpe duro para Internacional, que pierde a su líder en ofensiva. Habrá que ver la reacción del equipo.

68' Tiro libre para Internacional. Falta contra Patrick.

67' CAMBIOS EN INTERNACIONAL: Ingresa Guilherme por Boschilia y Pottker por Paolo Guerrero.

66' ¡GOL ANULADO! El árbitro cobra mano previa de Araújo en la jugada del gol.

65' Hay algunas dudas respecto al gol. Se revisará en el VAR.

64' ¡GOOOOOOOOOOOL DE FLUMINENSE! Araújo le da vuelta al marcador.

62' El partido está detenido. Paolo Guerrero está sentido y hay preocupación.

61' Choque entre Paolo Guerrero y Nino. El delantero peruano necesita atención médica.

60' ¡UFFF! Remate de Dodi (Fluminense), pero Lomba contiene en dos tiempos.

59' Tiro libre peligroso para Fluminense. Se hace de ida y vuelta el choque.

58' Buena combinación entre Paolo Guerrero y Galhardo. No pudo terminar en gol.

57' TARJETA AMARILLA: Boschilia amonestado en Internacional.

56' ¡UFFF! Paolo Guerrero (Internacional) conecta de cabeza y Edenilson llega para definir, pero Nino salva el arco de Fluminense.

55' Pase al centro para Paulo (Fluminense), que busca un penal. No hay falta.

54' En Fluminense, Nene retrocede para ganar más protagonismo en el partido.

53' Paolo Guerrero genera peligro constante en área de Fluminense. Necesita un poco de precisión para volver a poner adelante a Inter.

52' Remate a puerta de Boschilia (Internacional), pero desviado.

51' Tiro libre en salida para Internacional.

50' Edenilson (Internacional) se adelanta, pero pierde la posesión del balón.

49' La posesión del balón, construyendo juego, es total del Internacional.

48' TARJETA AMARILLA: Nino (Fluminense) amonestado por falta contra Paolo Guerrero.

47' Saravia (Internacional) hace un lago pase para Paolo Guerrero, pero Dodi se adelanta.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: Internacional 1-1 Fluminense

45+1' El árbitro solo añade un minuto al encuentro.

45' El encuentro se acerca al descanso. Moisés con el balón, buscando amplitud.

44' Internacional rota el balón de un lado a otro, con paciencia.

43' Fluminense adelanta sus líneas en busca de voltear el juego.

42' Lindoso (Internacional) pierde el balón. Fluminense ataca, pero el remate de Evanilson no logra generar peligro.

41' Reacción de Fluminense, que le da un respiro para mejorar en la segunda parte.

40' ¡GOOOOOOOOOOOL DE FLUMINENSE! Nene anotó el empate de penal.

39' ¡PENAL PARA FLUMINENSE! Falta de Víctor Cuesta.

38' La posesión del balón es del Internacional.

37' Gran juego de Internacional que se mantiene. Serio el trabajo de Coudet.

36' Fluminense pelea por el balón. Dodi gana y Egidio centra, pero sin efectos.

34' Nene (Fluminense) encara con velocidad, pero es frenado por Cuesta.

33' Largo envío en busca de Paolo Guerrero, pero no llega a destino.

32' Buen juego del equipo de Chacho Coudet. Juegan, presionan y marcan.

31' Gran nivel de Paolo Guerrero en el arranque del Brasileirao. Tres juegos, tres goles.

30' Internacional es gran forma, con agresividad y se acerca a una nueva victoria.

28' ¡GOOOOOOOOOOL DE INTERNACIONAL! Paolo Guerrero anotó.

27' Buena acción colectiva del Internacional, pero Patrick no pudo anotar.

25' Paolo Guerrero se hace con el balón en el medio, se iba al ataque, pero lo cerraron bien.

24' La agresividad de ambos equipos en el partido desciende.

23' TARJETA AMARILLA: Dodi (Fluminense) amonestado.

22' Internacional se mantiene en contacto con el balón.

21' Salida de Fluminense, un respiro tras la reciente acción de peligro que pasaron.

20' ¡UFFF! Contragolpe de Internacional. Paolo Guerrero peleó, cedió para Edenilson que amagó al portero Muriel y Patrick definió en el rebote, pero de la línea evitaron el gol.

20' Centro de Dodi (Fluminense), pero Cuesta apareció para despejar.

19' Paolo Guerrero (Internacional) pelea un balón dividido, pero no lo consigue controlar.

18' Fluminense intenta hacerse con el balón. Falta que recibe Igor Juliao.

17' Largo envío en busca de Patrick, pero el portero Muriel embolsa.

16' El partido no pierde intensidad en el arranque, pero si hay constantes faltas.

15' Lomba (Internacional) se equivoca en la salida. Para su suerte, no pasa apuros.

14' Centro al área de Fluminense en la acción de balón parado. Cuesta no controla.

13' Falta contra Evanilson (Fluminense) que provocó Victor Cuesta.

12' Nene (Fluminense) pelea en la dividida, pero no gana el balón.

11' Centro de Moisés (Internacional) en busca de Paolo Guerrero, pero no llega a destino.

10' Igor (Fluminense) recupera el balón, pero recibe falta de Paolo Guerrero.

09' Paolo Guerrero (Internacional) gana, controla y avanza. Lidera en la ofensiva el peruano.

08' Tiro de esquina para Internacional. No es bien aprovechado.

06' Fluminense replegado en su terreno.

05' El Internacional intenta hacerse con la posesión del balón.

03' Tiro libre para Fluminense, pero no lleva ningún peligro.

02' Partido dividido en la mitad del campo.

01' El partido está en marcha.

- En breves minutos inicia el partido entre Internacional y Fluminense.

Internacional vs Fluminense: Alineaciones confirmadas

XI Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Victor Cuesta, Moisés, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia, Patrick, Thiago Galhardo y Paolo Guerrero.

XI Fluminense: Muriel; Igor Juliao, Luccas Claro, Nino, Egidio; Yuri; Michel Araújo, Dodi; Nene, Marcos Paulo y Evanilson.

Inter x Fluminense

Ver Internacional vs Fluminense EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO vía Premiere FC se enfrentan por la fecha 3 del Brasileirao desde las 4:00 p.m. hora de Perú en el Maracaná. Los peruanos Paolo Guerrero y Fernando Pacheco estarán en la cancha. Además, para no perderte ninguna incidencia, puedes seguir todos los horarios y los videos de los goles de Libero.pe que te traerá el Minuto a Minuto y el resumen completo.

Internacional buscará su tercer triunfo al hilo que lo permita seguir en lo más alto en la tabla de posiciones del Brasileirao, torneo en donde Paolo Guerrero se perfila como goleador pues ya lleva anotado dos goles en estas primeras jornadas.

Por su parte, Fluminense de Fernando Pacheco buscará sumar su primera victoria en el Brasileirao. El 'Flu' no ha podido ganar en este inicio, pues empató la temporada perdiendo 1-0 contra Gremio y luego empató ante Palmeiras.

El equip de Río de Janeiro urge de un triunfo para escalar la tabla de posiciones de Brasileirao, donde Flamengo se ubica último sin ningún punto conseguido. El otro detalle es que el técnico Odair Hellmann conoce muy bien a Paolo Guerrero, pues lo dirigió en el Internacional. No se descarta hacerle una marca especial para controlar y evitar que vuelva a anotar.

Paolo Guerrero vs. Fernando Pacheco

Un enfrentamiento que esperan los peruanos es que se de el Paolo Guerrero vs Fernando Pacheco, que viene a ser el presente y futuro de la Selección Peruana. Sin embargo, este duelo de peruanos está difícil que se de, pues el delantero de Fluminense no es titular en su equipo, pero podría tener minutos en esta tercera fecha del Brasileirao.

Internacional vs. Fluminense: alineaciones probables

Internacional: Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Fuchs, Cuesta, Moisés, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Bruno Praxedes, Patrick, William Pottker, Guerrero.

DT: Eduardo Chacho Coudet

Fluminense: Muriel, Igor Juliao, Nuno, Luccas Claro, Egidio, Dodi, Yayo Felipe, Michael Araújo, Nene, Evanilson, Fred

DT: Odair Hellmann

Internacional vs Fluminense: horarios en el mundo

País Hora Brasil 7:00 p. m. Perú 4:00 p. m. Estados Unidos 4:00 p. m. México 4:00 p. m. Argentina 6:00 p. m. Chile 5:00 p. m. Uruguay 5:00 p. m. Paraguay 5:00 p. m. España 11:00 p. m. Venezuela 5:00 p. m. Bolivia 5:00 p. m. Ecuador 4:00 p. m. Colombia 4:00 p. m.

