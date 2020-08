[Fútbol EN VIVO] Partidos de HOY domingo 16 de agosto: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy domingo 16 de agosto EN VIVO Manchester United vs Sevilla por la semifinal de la Europa League. También tendremos duelos importantes como el de Fluminense vs Inter de Porto en Brasil (podría haber choque de peruanos), Olmedo vs LDU Quito en Ecuador, Peñarol vs Boston River en Uruguay y Guaraní vs 12 de Octubre en Paraguay.

Manchester United y Sevilla protagonizarán uno de los dos duelos fijados en las semifinales de la Europa League. Los 'Diablos Rojos' quieren salvar la temporada consagrándose a nivel internacional, dado que su desempeño en la Premier League dejó mucho que desear.

Ole Gunnar Solskjaer pondrá toda la carne en el asador y confiará en lo que puedan hacer Anthony Martial y Marcus Rashford quienes han sido los 'cañones' en ofensiva. Asimismo, se soportará en el equilibrio de Bruno Fernandes, quien es el complemento perfecto de Paul Pogba.

Al frente tienen a un aguerrido Sevilla que ha marcado su camino de la mano de Julen Lopetegui. El ex entrenador del Real Madrid quiere demostrar toda su capacidad y seguirá confiando en la sangre argentina: Banega, Ocampo y Vásquez serán las cartas para la zona medular.

En el fútbol brasileño tendremos el gran atractivo del Vasco da Gama vs Sao Paulo. Asimismo, habría choque de peruanos. Fluminense, equipo de Fernando Pacheco, se enfrentará al Inter de Porto Alegre de Paolo Guerrero en una jornada más correspondiente al Brasileirao. LDU, Peñarol y Guaraní serán los otros actores en las ligas ecuatoriana, uruguaya y paraguaya respectivamente.

Partidos de hoy | Domingo 16 de agosto

Europa League | Semifinal

Sevilla vs Manchester United

Hora: 2:00 p. m. (hora peruana).

Canal: FOX Sports.

Brasileirao

Atlético Mineiro vs Ceará

Hora: 9:00 a. m. (hora peruana).

Canal: PFC Internacional.

Vasco da Gama vs Sao Paulo

Hora: 2:00 p. m. (hora peruana).

Canal: Fanatiz Brasileirao.

Bahia vs RB Bragantino

Hora: 2:00 p. m. (hora peruana).

Canal: Fanatiz Brasileirao.

Fluminense vs Internacional

Hora: 4:00 p. m. (hora peruana).

Canal: PFC Internacional.

Atlético GO vs Sport Recife

Hora: 5:00 p. m. (hora peruana).

Canal: Fanatiz Brasileirao.

Fortaleza vs Botafogo

Hora: 5:30 p. m. (hora peruana).

Canal: PFC Internacional.

Santos vs Atlético PR

Hora: 5:45 p. m. (hora peruana).

Canal: Fanatiz Brasileirao

Primera A | Ecuador

Olmedo vs LDU Quito

Hora: 4:00 p. m. (hora peruana).

Canal: GolTv.

Universidad Católica vs Aucas

Hora: 6:15 p. m. (hora peruana).

Canal: GolTv.

Primera División | Paraguay

General Díaz vs River Plate

Hora: 3:00 p. m. (hora peruana).

Canal: Tigo Sports.

Guaraní vs 12 de Octubre

Hora: 5:30 p. m. (hora peruana).

Canal: Tigo Sports.

Primera División | Uruguay

Progreso vs Cerro

Hora: 10:00 a. m. (hora peruana).

Canal: GolTv

Cerro Largo vs Rentista

Hora: 1:00 p. m. (hora peruana).

Canal: GolTv

Peñarol vs Boston River

Hora: 3:30 p. m. (hora peruana).

Canal: GolTv