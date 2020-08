Barcelona despide a Quique Setién, confirma Bartomeu de forma oficial

Barcelona tocó fondo. La derrota ante Bayern Múnich y la eliminación de la Champions League, obligó a la directiva azulgrana a realizar cambios en el plantel profesional. Tras una larga reunión, el presidente del club culé, Josep María Bartomeu, le ha confirmado al periodista Víctor Navarro la destitución de Quique Setién.

El estratega es señalado como el principal culpable de la mala campaña que realizó el cuadro catalán en la Champions League, Copa del Rey y LaLiga de España. Setién no tenía una buena relación con los referentes del club y su presencia estaba limitada a buenos resultados.

Setién dirigió 25 partidos, ganó 16, empató 4 y perdió 5. No pudo encontrar una idea de juego, no encontró los espacios para apostar por la cantera y decidió jugar con los referentes. Ante Bayern, Barcelona terminó sin resto físico.

Ronald Koeman es el principal candidato para dirigir a los azulgranas y liderar la revolución deportiva. El entrenador de Países Bajos se encuentra en Barcelona y en las próximas horas se reunirá con la directiva para llegar a un acuerdo final.

Sin embargo, la directiva viene manejando otras opciones: Mauricio Pochettino y Xavi Hernández.Ambos estrategas gozan de la preferencia de los hinchas y su estilo de juego permitiría al club recuperar la identidad que fue perdiendo con el pasar del tiempo.

