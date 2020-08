Inter vs. Shakhtar [ESPN 2 EN VIVO]: horarios, canales y dónde ver hoy Europa League

ESPN 2 EN VIVO Inter vs Shakhtar vía FOX Sports y Movistar Liga de Campeones ONLINE. Tras la clasificación del Sevilla sobre el Manchester United en la otra llave de semifinal, los neroazurros esperan apuntarse a la gran final de la Europa League este lunes 17 de agosto (2.00 p. m. hora de Perú; 3:00 p. m. hora de Chile; 4:00 p. m. hora de Argentina) por la semifinal de la Europa League. El partido será televisado también en las plataformas live streaming de ESPN PLAY, FOX PLAY, TUDN APP y Mitele Plus. Además, puedes seguir el MINUTO x MINUTO con los horarios, los canales y los videos de los goles en el portal del diario Líbero.pe.

El árbitro polaco Szymon Marciniak se encargará de impartir justicia en el Estadio Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf. Un cupo para la gran final de la Europa League está en juego, lo que generará un atractivo encuentro entre Inter de Milan de Italia y el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Sevilla espera ansioso.

Foto: Inter

La actualidad del Inter de Antonio Conte es impresionante, con un total de 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota (7 victorias y 3 empates). El club italiano tiene a Romelu Lukaku (4 goles) y Lautaro Martínez como sus principales referencias en ofensiva, además de Handanovic como seguro en el arco.

Para llegar a esta fase, los ‘Nerazzurri’ vencieron a partido único a Getafe (2-0) y a Bayer Leverkusen (2-1), mostrando un gran temple y capacidad en esta clase de duelos. Por su parte, Shakhtar Donetsk terminó de eliminar a Wolfsburgo (3-0) y luego no tuvo problemas para eliminar al Basilea (4-1).

Júnior Moraes es la principal figura del campeón ucraniano, con un total de 4 goles en la presente Europa League y además otras dos dianas por la Champions. El choque promete ser de muchos goles dado que ninguna de las dos plantillas no se podrá guardar nada en este partido de definición directa. ¿Quién irá a la final?

Foto: Shakhtar

Inter vs Shakhtar: estadísticas por Champions League

24.08.05: Inter 1-1 Shakhtar

10.08.05: Shakhtar 0-2 Inter

Inter vs Shakhtar: posibles alineaciones

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku y Lautaro.

Shakhtar: Pyatov; Dodo, Krivtsov, Bondar, Matviyenko; Stepanenko, Marcos Antonio; Alan Patrick, Marlos, Taison; y Junior Moraes.

Inter vs Shakhtar EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Inter vs Shakhtar, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.