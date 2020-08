Partidos de HOY jueves 20 de agosto: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy jueves 20 de agosto. EN VIVO. Se juega la Europa League y demás ligas importantes del mundo. Revisa la agenda deportiva. São Paulo vs Bahia por el Brasileirao y New York RB vs New York City por la MLS.

Hoy la Europa League tendrá acción pero no las finales. Se juega la primera ronda de la temporada 2020/21. El Brasileirao tendrá acción este jueves con tres partidos. Santos, Sao Paulo y Vasco Da Gama buscan encontrarse con el triunfo.

MLS tiene acción

De otro lado, la MLS tiene programado tres encuentros donde el peruano, Alexander Callens jugará con el New York City ante el New York RB.

Uruguay también tiene fútbol. El más llamativo de la jornada es el choque entre Nacional vs Torque.

A continuación revise toda la agenda de partidos más importantes para este jueves 20 de agosto.

PROGRAMACIÓN COMPLETA JUEVES 20 DE AGOSTO

Revisa la agenda deportiva para hoy jueves 20 de agosto.

Europa - UEFA Europa League

13:00 horas Glentoran vs HB | Bet365, BBC Sport Web

Preliminary Round 2020/2021



13:30 horas Coleraine vs La Fiorita | BBC Sport Web

Preliminary Round 2020/2021

Brasil - Brasileirão

17:15 horas Sport Recife vs Santos | Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere FC

18:00 horas São Paulo vs Bahia | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

18:00 horas Ceará vs Vasco da Gama | Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere FC

Uruguay - Primera División

10:00 horas Cerro vs Fénix | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

13:00 horas Cerro Largo vs Liverpool | GOLTV Play, VTV Uruguay

15:30 horas Nacional vs Torque | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

Brasil - Campeonato Paulista A2

15:00 horas São Caetano vs São Bernardo | PFC Internacional

España - Segunda Division

15:00 horas Elche vs Girona | ESPN Play Sur, DIRECTV Sports

Promotion Play-Off

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

18:00 horas New York RB vs New York City | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

18:30 horas Columbus Crew vs Chicago Fire | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Play

18:30 horas New England vs Philadelphia Union | Bet365, DAZN, Cytavision on the Go



CANALES DEPORTIVOS

Revisa los canales para que puedas ver los partidos de jueves 20 de agosto.

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609