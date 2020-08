Gerard Deulofeu criticó a Ronald Koeman: "No me aportó nada"

Ronald Koeman será el nuevo director técnico del Barcelona para la siguiente temporada y uno de los primeros objetivos con el cuadro azulgrana es conquistar la Champions League tras seis años. La última vez fue con Luis Enrique en el banquillo y luego, en las siguientes ediciones, los de Cataluña llegaron como máximo a semifinales.

Antes de estar al mando de su selección, el holandés fue entrenador del Everton de la Premier League con el cual logró 24 victorias en 58 encuentros. No obstante, Gerard Deulofeu, su exdirigido en el cuadro inglés, lo criticó porque no le aportó nada en aspecto deportivo.

"Te puedo hablar de mi experiencia personal, y tengo muy poca cosa de decirte de Koeman. A mí no me aportó absolutamente nada. No fuí feliz, pedí salir y me fui al Milan. Ya veremos cómo le va en el Camp Nou", declaró para "El Club de la Mitjanit" de Cataluña Radio y también a "El Transistor" de Onda Cero.

(Foto: EFE)

Cabe precisar que Deulofeu jugó en las inferiores de la escuadra catalán, pero no tuvo muchas oportunidades en el primer equipo. "Llevan años sin tener paciencia con la cantera (...) Jugadores hay, que muchos hemos salido de ahí, pero no paciencia. Ahora habrá cambios, pero llevan años de retraso", agregó.

Por otra parte, desea que la 'Pulga' continúe en el conjunto 'blaugrana'. "No sé que pasará con Messi porque no estoy en su cabeza, pero a mi no me gustaría que se fuese del Barcelona. Ha hecho historia alli y me encantaría que siguiese. Lleva una carrera de escándalo", mencionó.

En otro contexto, el futbolista felicitó al Bayern Múnich por la victoria contundente ante su exequipo. "Me impresionó, eran aviones. La Champions tiene estas cosas, si no espabilas, te pasan por encima", recalcó.