RAC1: Messi le comunica a Koeman su intención de dejar el Barcelona

La reunión entre el nuevo técnico de Barcelona., Ronald Koeman, y la estrella del equipo, Lionel Messi, no arrojó humo blanco según informa en exclusiva el canal europeo de noticias RAC1 que ha seguido al detalle el encuentro entre ambos personajes.

Como se ha informado en las últimas, tanto el nuevo estratega del club catalán como la "Pulga" se habían sentado a conversar para tener en claro si es que el holandés cuenta o no con el argentino para la próxima temporada en la que Barcelona intentará ganar la Liga Española, la Champions League y la Copa del Rey.

La reacción en España

La noticia brindada por RAC1 ha generado eco en España y los principales medios deportivos han dado en portada la postura de Lionel Messi y su mensaje a Ronald Koeman.

Messi lejos del Barza

De acuerdo a RAC1, tras una conversación de varias horas, Lionel Messi le habría expresado a Ronald Koeman su intención de partir a otro club ya que no se siente feliz en Barza, club con el que ganó todo en Europa.

"Me veo más fuera que dentro del Barcelona", es la categórica respuesta que habría dado el llamado mejor jugador del mundo al nuevo DT de los catalanes. Con ello, se diluye la ilusión de continuar viendo a Lionel Messi con la camiseta azulgrana y se abre el abanico de opciones para que se vaya a otro club.

Lionel Messi había decidido interrumpir sus vacaciones luego de quedar eliminado en la fase de cuartos de final de la Champions ante el Bayern para reunirse con Ronald Koeman, quien fue oficializado ayer como nuevo estratega del Barza.

No quiere a Messi en el equipo rival

El holandés tenía la misión de convencer al rosarino de quedarse para comandar al grupo de jugadores que buscará darle un nuevo aire al Barcelona tras el fracaso de una temporada 2019-2020 en la que acabó con las manos vacías.

En las horas previas al encuentro, Ronald Koeman había sido claro sobre Lionel Messi: "Primero, no sé si tengo que convencer a Messi, no sé. Y claro que es el mejor jugador del mundo y al mejor jugador del mundo lo quiero tener en mi equipo y no en el equipo contrario”.

“Por mi parte, como entrenador, me encantaría trabajar con Messi porque te gana partidos y, si saca el rendimiento que él siempre ha demostrado, estaré contentísimo si quiere quedarse”, agregó el holandés.

El vínculo de Lionel Messi con el Barcelona concluye en 2021 y su cláusula de rescisión asciende a 750 millones de dólares.