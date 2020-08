Rentistas mantiene el liderato tras igualar 2-2 con Peñarol

Peñarol cedió dos puntos de local luego de haber igualado 2-2 con Rentistas por la fecha 7 de la Primera División de Uruguay en el Estadio Campeón del Siglo: Maximiliano Lemos, ex jugador de Alianza Lima, fue el héroe de la jornada.

El cuadro dirigido por Diego Forlán empezó pegando primero gracias al gol realizado por Giovanni González. El lateral derecho aprovechó un rebote en un córner y venció la resistencia de Irrazabal.

Desde entonces, Peñarol empezó a dominar las acciones sin mayor problema, pero no lo terminó por traducir en el marcador y ello sería su principal pecado. Recién en la etapa complementaria, Terans aumentaría el marcador.

Rentistas ejecutó dos cambios para intentar cambiar el marcador y uno de ellos terminó siendo fundamental. Maximiliano Lemos, ex jugador de Alianza Lima, reemplazó a Romero cuando el marcador le era adverso al cuadro visitante.

Gracias al tanto de Cristian Olivera, Rentistas obtendría un envión anímico importante para tratar de igualarlo y así lo conseguiría. La zaga de Peñarol cometió un grosero: cometió un penal a falta de 10 minutos para que termine el duelo.

El encargado de ejecutarlo fue Maximiliano Lemos. Al ex 'blanquiazul' no le tembló las piernas para decretar el finiquitov 2-2, con lo que Rentistas se mantiene como único líder del campeonato uruguayo con 13 unidades.

PEÑAROL VS RENTISTAS EN VIVO

Minuto a Minuto

Segundo tiempo

93' ¡FINAL!

82' ¡CAMBIOS EN PEÑAROL! Se retiraron Gargano y Kagelmacher. Ingresan Alvarez Wallace y Formiliano.

80' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE RENTISTAS! Maximiliano Lemos anota la igualdad vía penal.

76' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE RENTISTAS! Cristian Olivera descuenta para la visita tras potente remate.

68' Tarjetea amarilla para Falcón por una dura entrada.

66' Tarjeta amarilla para González por una dura entrada.

64' ¡CAMBIO EN PEÑAROL! Acevedo ingresa en reemplazo de Britos.

58' ¡CAMBIO EN RENTISTAS! Se retira Ergas ingresa Abero.

51' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE PEÑAROL! Terans aumenta la diferencia para el cuadro local.

46' ¡CAMBIO EN RENTISTAS! Se retira Cristobal e ingresa Rodríguez.

¡EMPEZÓ!

Minuto a Minuto

Primer tiempo

45' ¡FINAL!

41' Peñarol y Rentistas se han contrarrestado en la zona medular.

38' Tiro libre para Peñarol. Ejecuta Gargano.

35' González intenta ser opción por la zona derecha.

30' Rentistas intenta doblegar a su rival, pero Peñarol se cierra con su doble fila de 4.

27' Falcón juega con Rolín y Rodales.

23' Romero intenta asociarse con Vega, pero Trindade se impone.

19' Rentista ataca con Villalba y Falcón, pero Kagelmacher les gana el duelo.

14' Tarjeta amarilla para Walter Gargano y Vadocz

9' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE PEÑAROL! Giovani González anota el 1-0 tras una exquisita resolución.

5' Peñarol

¡INICIÓ!

- El partido está fijado para las 3:30 p. m.

PEÑAROL VS RENTISTAS EN VIVO ALINEACIONES CONFIRMADAS

Así juega #Peñarol frente a Rentistas, por la Fecha 7 del Torneo Apertura @CampeonatoAUF pic.twitter.com/YnbRmyW8NP — PEÑAROL (@OficialCAP) August 22, 2020

Peñarol: Dawson; González, Kagelmacher, Abascal Barros, Piquerez; Gargano, Vadocz, Trindade, Terams; Britos y Torres Pérez.

Rentistas: Irrazabal; Rolin, Rodales Ramírez, Falcon Picart; Villalba, Abisab, Ergas, Romero, Cristobal; Vega y Olivera.

PREVIA

Peñarol quiere volver al triunfo y luego de la dura derrota por 2-0 ante Deportivo Maldonado, el equipo dirigido por Diego Forlán, ubicado en la séptima posición del torneo, va con todas sus cartas por los tres puntos.

Con solo dos victorias desde el inicio el torneo, el entrenador 'albirojo' realizará algunos cambios con el objetivo de mejorar el juego y así obtener una victoria de local, que ayudaría a tener más confianza en el proyecto.

¿Cómo llega Peñarol al partido?

En en duelo por la fecha pasada ante Maldonado, Peñarol formó con 1-4-4-2 con Cristian Rodríguez y Jesús Trindade como doble cinco. Además, contó un buen partido del 'Cebolla' que en el primer tiempo fue muy ágil y tuvo incluso dos chances claras de gol, sin embargo, el cansancio le jugó una mala pasada en la parte complementaria.

A pesar de ello, el equipo no tuvo ideas. Christian Bravo no respondió y volvió a poner en riesgo su titularidad. Luego del 2-0, Peñarol no generó ninguna opción clara de gol.

¿Cómo llega Rentistas al partido?

Un panorama diferente es el que vive el Rentistas, el equipo dirigido por Alejandro Capuccio obtuvo un empate sin goles ante el Montevideo Wanderers que le permitió ser temporalmente el único líder del torneo con 12 unidades.

Los 'Bichos' siguen invictos en el campeonato, pues hasta la fecha no conocen derrota, con tres victorias y tres empates, quieren seguir con la buena racha y en lo más alto de la tabla.

#Estadisticabichera El Bicho jugó 669 partidos en 1ra División ganando 178, perdió 284 y empató 207

Convirtió 719 goles y recibió 966

Frente a @OficialCAP jugó su primer partido el 2/9/72 ganando el aurinegro por 1 a 0

El último fue el 24/4/16 y fue triunfo del manya por 3 a 1 pic.twitter.com/hETVDVVmoB — CLUB A. RENTISTAS (@CLUBRENTISTAS) August 21, 2020

Los recién ascendidos, vienen haciendo una gran campaña desde el año pasado, pero preocupa que en sus últimos tres partidos solo cosecharón empates.

Para este duelo, Capuccio no planea variaciones en el esquema de su equipo, ya que a pesar de presentar algunas fallas en la defensa, el grupo ha respondido de manera satisfactoria.

Posibles alineaciones: Peñarol vs. Rentistas

XI Peñarol: Kevin Dawon, Giovanni González, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal, Joaquín Piquerez, Facundo Pellistri, Krisztián, Jesús Trindade, Matías de los Santos, Matías Britos y David Terans.

XI Rentistas: Matias Abisab, Ramiro Cristóbal, Yonatan Irrazabal, Renato César, Maximiliano Falcón, Cristian Olivera, Alexis Rolin, Robert Ergas, Mathias Abero, Andrés Rodales, Santiago Romero, Carlos Villalba.

Primera División de Uruguay: ¿a qué hora juega Peñarol vs Rentistas?

Uruguay: 5:30 p. m.

Argentina: 5:30 p. m.

Paraguay: 4:30 p. m.

Chile: 4:30 p. m.

Brasil: 3:30 p. m.

Perú: 3:30 p. m.

México: 3:30 p. m.

Estados Unidos: 3:30 p. m.

Venezuela: 4:30 p. m.

Bolivia: 4:30 p. m.

España: 4:30 a. m.

Costa Rica: 2:30 p.m.

Honduras: 2:30 p.m

Peñarol vs Rentistas: ¿qué canal transmite el partido?

Argentina GolTV Latinoamerica

Bolivia GolTV Latinoamerica

Chile GolTV Latinoamerica

Colombia GolTV Latinoamerica

Costa Rica GolTV Latinoamerica

República Dominicana GolTV Latinoamerica

Ecuador GolTV Latinoamerica

El Salvador GolTV Latinoamerica

Guatemala GolTV Latinoamerica

Honduras GolTV Latinoamerica

Internacional Bet365, GOLTV Play

México GolTV Latinoamerica

Nicaragua GolTV Latinoamerica

Panamá GolTV Latinoamerica

Perú GolTV Latinoamerica

Estados Unidos GOLTV, GolTV Español, Fanatiz USA

Uruguay VTV Uruguay, GolTV Latinoamerica

Venezuela GolTV Latinoamerica

