Ronaldo: "Dejar que salga Lionel Messi no es la solución para el Barcelona"

Luego de quedar eliminado en la Champions League en cuatros de final a manos del Bayern Múnich, Lionel Messi fue el centro de las noticias en el mundo por su futuro. ¿Continuará en Barcelona o se marchará a otro club? Justamente de este tema habló el brasileño Ronaldo.

Ronaldo, ahora presidente del Real Valladolid, consideró que una eventual salida del argentino Lionel Messi no será la solución del Barcelona.

"Creo que es poco probable que Lionel Messi salga del Barcelona, sobre todo en estos momentos en los que hay una crisis de resultados en Europa. Es la referencia de todo el mundo. Si fuera el Barcelona, no lo dejaría salir en ningún caso", señaló Ronaldo.

"Creo que Lionel Messi tiene una relación con el Barcelona muy grande e intensa. No creo que haya dejado de estar enamorado del club. Creo que la situación está un poco exagerada. Siempre se buscan culpables. Dejar que salga Messi no es la solución para el Barcelona", agregó el ex jugador brasileño.

Por último, Ronaldo habló que si el Real Madrid tiene que escoger entre Neymar y Mbappé para la siguiente temporada, tendría que contratar al francés por ser más joven.

"Si tiene que hacer una inversión de mucho dinero, pues tiene que pensar en el futuro. Neymar tiene 29 años y Mbappé 21. Entonces, está bastante claro que como inversión se supone que sería más lógico en traer al más joven", concluyó Ronaldo.