⚽ Final de la Champions League 2020 EN VIVO: PSG vs. Bayern Múnich desde Estadio da Luz

Ver Final Champions League EN VIVO PSG vs Bayern Múnich EN DIRECTO se enfrentarán por el título de la Champions League este domingo 23 de agosto en el Estadio Da Luz, Portugal. El partido que tendrá en el campo a las estrellas de Neymar, Kylian Mbappé , Manuel Neuer, Thomas Müller, entre otras, se encuentra programado para las 2:00 p. m. (hora peruana) , y será transmitido por la señal internacional ESPN.

MINUTO x MINUTO | PSG vs. Bayern Múnich

Sigue todas las incidencias y los detalles en directo de la final de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich desde Lisboa, Portugal.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

- El partido entre PSG vs. Bayern Múnich inicia a partir de las 2:00 p. m. (hora peruana).

¡Atención! Formación confirmada del PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes, Ander Herrera; Di María, Neymar y Mbappé.

¡Atención! Formación confirmada del Bayern Múnich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonse Daviers; Thiago Alcántara, Leon Goretzka; Ivan Peresic Serge Gnabry, Thomas Müller; y Robert Lewandowski.

- Detalles de la final de la Champions League. (Infografía: La República)

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre PSG y Bayern Múnich!

Historial de partidos: PSG vs. Bayern Múnich

2017-12-05 | Bayern Múnich 3-1 PSG (Champions League)

2017-09-27 | PSG 3-0 Bayern Múnich (Champions League)

2000-10-18 | Bayern Múnich 2-0 PSG (Champions League)

2000-09-26 | PSG 1-0 Bayern Múnich (Champions League)

1997-11-05 | PSG 3-1 Bayern Múnich (Champions League)

1997-10-22 | Bayern Múnich 5-1 PSG (Champions League)

1994-11-23 | Bayern Múnich 0-1 PSG (Champions League)

1994-09-14 | PSG 2-0 Bayern Múnich (Champions League)

Formaciones confirmadas del PSG y Bayern Múnich

PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes, Ander Herrera; Di María, Neymar y Mbappé.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonse Daviers; Thiago Alcántara, Leon Goretzka; Ivan Peresic Serge Gnabry, Thomas Müller; y Robert Lewandowski.

PSG contra Bayern

Un partido que paralizará al mundo entero. El PSG y el Bayern Múnich, buscarán alzar la 'Orejona', el trofeo más deseado de Europa, luego de una temporada distinta, tras cinco meses de para por la pandemia de la COVID-19 que aqueja el mundo entero.

El Estadio Da Luz de Lisboa (Portugal), casa del Benfica, es el escenario escogido para la final de la Champions League 2020. El recinto deportivo ya sabe lo que es acoger un evento de está envergadura, pues en el 2014 vio al Real Madrid coronarse campeón de Europa. Ahora, seis años después, en un marco inusual será testigo de una nueva página en la historia del torneo de clubes.

PSG en busca de su primera Champions League

A pocas horas del partido decisivo, París vive un sueño, su primera final de la Champions League, un objetivo que desde que fue adquirido por inversionistas de Qatar en el 2011 ha costado 1,304 millones de euros, cantidad que ha gastado solo en fichajes de la talla de David Beckham, Zlatan Ibrahimović, Edison Cavani, Gianluigi Buffon, Kylian Mbappé y Neymar.

El PSG es un novato en está instancia, ya que es la primera vez que llega a una final de Champions League, su mejor participación hasta entonces había sido en la temporada 1994-1995, cuando llegaron hasta la semifinales del torneo, curiosamente tras vencer al Atalanta.

Por lo tanto, está es la oportunidad que han esperado los parisinos para ganar su primera Champions, de la mano de una delantera de ensueño. conformada por Neymar y Mbappé, para muchos la dupla ofensiva más letal del mundo.

Neymar vive su mejor momento

El brasileño ve la final de la Champions League, como la oportunidad perfecta para reivindicarse con el mismo, ya que desde que llegó al club parisino en el 2017 las lesiones y escándalos muchas veces extrafutbolísticos mermaron su rendimiento y lo obligaron a desistir del sueño europeo.

Sin embargo, ahora parece atravesar su mejor momento, atrás quedaron las rencillas con su propia hinchada que en algunas oportunidades lo piferon e insultaron, por haber expresado abiertamente su intención de volver al Barcelona.

Técnicamente impecable, con un dribbling que es la pesadilla para cualquier defensa y un hambre de revancha que sufrieron todos sus adversarios y que el Bayern Múnich, tendrá el objetivo de frenar. Neymar, es hoy por hoy el alma y corazón de su equipo y de París.

PSG y el equipo para la final

Tras la salida de unos de los máximos goleadores de su historia, Edison Cavani, PSG, formó su tridente ofensivo con Neymar, Mbappé e Icardí, no obstante, el argentino se ha mostrado muy irregular en el juego por lo que Ángel Di María, podría ser una buena opción de arranque.

Por otro lado, Thomas Tuchell recuperaría a Marco Veratti en la final, lo que le daría al equipo mayor juego en el mediocampo para no solo depender de Ney al momento de elaborar jugadas de peligro. Otro que ya volvió a los entrenamientos y podría sorprender en el duelo ante el Bayern es el meta Keylor Navas, cuya trayectoria y jerarquía en el campo darían seguridad en el arco a los parisinos.

En la típica rueda de prensa antes del duelo por la final de la Champions League, Tuchell mostró confianza en su equipo y no se deja amedrentar por la experiencia del Bayern en el torneo : "Si bien es cierto el hecho de que el Bayern está acostumbrado y es una pequeña ventaja, no es determinante. Es un gran club que ha seguido progresando y creciendo en Europa. Entonces será un gran desafío, pero tenemos confianza, no pensamos en eso".

Bayern Múnich quiere su sexta Champions League

El Bayern es el tercer equipo con más trofeos en el torneo europeo, solo superado por el Real Madrid y Milan. Los alemanes caracterizados por su mesura y frialdad al momento de definir partidos decisivos, son el rival que todos desearían evitar y más al momento de definir una final de Champions League.

Favorito desde los octavos de final del torneo, mantiene una racha de terror para su rival en la final, pues está invicto en esta temporada del torneo europeo y en las últimas instancias ha protagonizado goleadas memorables, como la propinada al Barcelona por 8-1.

"El gigante de Baviera", es el máximo campeón de Alemania y mantiene un poderío total desde hace 8 años consecutivos como campeón de la Bundesliga, torneo del cual se han adueñado y los ha llevado a lo más alto del fútbol europeo.

Robert Lewandoswki, la arma letal del Bayern Múnich

El jugador polaco es el máximo goleador del equipo alemán y solo en está Champions League ha marcado 15 goles. Lewandoswki amenaza el récord de Cristiano Ronaldo de 17 tantos en el mencionado torneo, ya que de marcar más de dos dianas destronaría al astro portugués.

Robert Lewandoswki vive su mejor momento y durante esta temporada ha marcado 55 tantos en 46 partidos. Sin duda la defensa del PSG tendrá una ardua labor para impedir que el delantero marque.

Bayern Múnich ¿Tiene estrategia para ganar la final?

El conjunto dirigido por Hans-Dieter Flick, a pesar de haber perdido grandes estrellas el verano pasado ha sabido consolidarse con un buen esquema táctico. Su equipo ha ganado 27 de sus últimos 28 partidos que ha disputado y llega a la instancia final de la Champions League, con una racha de 19 victorias seguidas.

Los 'bábaros' tiene un táctica bien definida y bajo las órdenes de Flick, se han caracterizado por poner a sus adversarios bajo presión, aprovechando un descuido de sus rivales ¿Alguna debilidad? La defensa.

PSG vs, Bayern Múnich ¿Quién ganará la final?

Ambos equipos se han enfrentando en varias oportunidades, Sin embargo, la más reciente nos daría luces de lo que se vivirá el 23 de agosto en el Estadio Da Luz de Lisboa.

PSG comandado por Neymar y Mbappé se midió ante el Bayern en ese entonces dirigido por Ancelotti en la fase de grupos de la Champions 2017 -2018. En ese partido los parisinos golearon en la ida por 3-0 y el vuelta cayerón por 3-1.

Ambos duelos fueron muy parejos y aunque los equipos han sufrido grandes cambios desde el técnico, hasta en los jugadores, la estructura es la misma. Es por ello que la final de la Champions League 2020 promete ser un verdadero espectáculo imposible de perderse.

"El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11, y siempre gana Alemania” dice el mítico delantero inglés, Gary Lineker. Será que se cumplirá nuevamente esa frase o el PSG hará historia y levantará su primera Champions League.

PSG vs. Bayern Múnich: alineaciones probables

XI PSG: Keylor Navas; Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María, Neymar, Kylian Mbappé

XI Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Gnabry, Thiago Alcántara, Muller, Goretzka, Perisic; Lewandowski.

PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO: horarios en el mundo

País Hora Argentina 4:00 p. m. España 9:00 p. m. México 2:00 p. m. Perú 2:00 p. m. Colombia 2:00 p. m. Estados Unidos 2:00 p. m. Uruguay 4:00 p. m. Chile 3:00 p. m. Ecuador 2:00 p. m. Paraguay 3:00 p. m. Venezuela 3:00 p. m. Bolivia 3:00 p. m. Costa Rica 1:00 p. m. Italia 9:00 p. m. Francia 9:00 p. m. Honduras 1:00 p. m. Panamá 2:00 p. m. El Salvador 1:00 p. m. Guatemala 1:00 p. m.

PSG vs. Bayern Múnich por final de la Champions League: Guía de canales TV

País Canal Perú FOX Sports, ESPN 2, ESPN PLAY y FOX PLAY Chile FOX Sports, ESPN 2, ESPN PLAY y FOX PLAY Argentina FOX Sports, ESPN 2, ESPN PLAY y FOX PLAY Colombia FOX Sports, ESPN 2, ESPN PLAY y FOX PLAY Ecuador FOX Sports, ESPN 2, ESPN PLAY y FOX PLAY Uruguay FOX Sports, ESPN 2, ESPN PLAY y FOX PLAY Paraguay FOX Sports, ESPN 2, ESPN PLAY y FOX PLAY Bolivia FOX Sports, ESPN 2, ESPN PLAY y FOX PLAY Venezuela FOX Sports, ESPN 2, ESPN PLAY y FOX PLAY Brasil FOX Sports 1 EE.UU. TUDN España Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus México Fox Sports, FOX Sports 2, ESPN, ESPN PLAY y FOX PLAY Costa Rica Fox Sports, FOX Sports 2, ESPN, ESPN PLAY y FOX PLAY El Salvador Fox Sports, FOX Sports 2, ESPN, ESPN PLAY y FOX PLAY Panamá Fox Sports, FOX Sports 2, ESPN, ESPN PLAY y FOX PLAY Honduras Fox Sports, FOX Sports 2, ESPN, ESPN PLAY y FOX PLAY Guatemala Fox Sports, FOX Sports 2, ESPN, ESPN PLAY y FOX PLAY Nicaragua Fox Sports, FOX Sports 2, ESPN, ESPN PLAY y FOX PLAY

¿Qué es el Bayern Múnich?

El Bayern Múnich​​ es una entidad deportiva profesional de la ciudad de Múnich, Alemania. Fue fundado el 27 de febrero de 1900 por once jugadores liderados por Franz John.​ Es uno de los clubes de mayor prestigio en el mundo, ​ es conocido por su sección de fútbol profesional, que participa en la Primera División del fútbol alemán, la Bundesliga.

¿Qué es el PSG?

Paris Saint-Germain Football Club, conocido popularmente por sus siglas PSG, es un club de fútbol francés profesional con sede en París. Fue fundado el 12 de agosto de 1970 gracias a la fusión del Paris Football Club y el Stade Saint-Germanois.

¿A qué hora es la final de la Champions League?

Argentina: 16:00 p. m.

Perú: 14:00 p. m.

Uruguay: 16:00 p. m.

Colombia: 14:00 p. m.

México: 14:00 p. m.

España: 21:00 p. m.

Ecuador: 14:00 p. m.

Paraguay: 15:00 p. m.

Costa Rica: 13:00 p. m.

Chile: 15:00 p. m.

Bolivia: 15:00 p. m.

Venezuela: 15:00 p. m.

Cuba: 15:00 p. m.

¿A qué hora juega el Bayern Múnich hoy?

El Bayern Múnich juega ante PSG hoy desde las 14:00 horas de Lima, Perú, y 16:00 horas de Buenis Aires, Argentina.

Horario de la final de la Champions League en México

En México, el partido entre Bayern Múnich y PSG inicia a las 2:00 p. m.

