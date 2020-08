PSG vs Bayern: hinchas parisinos invadieron calles de Francia previo a la final de Champions League [VIDEO]

El PSG vs Bayern Munich por la final de la Champions League no contará con hinchas en el estadio, pero eso no impidió que las muestras de aliento sean notorias. En París, los seguidores de la escuadra francesa se juntaron y salieron a las calles en grandes grupos, a pesar de la emergencia sanitaria.

La emoción es grande para los hinchas del Paris Saint Germain, que luego de muchos años intentando meterse a su primera final, este 2020 lo han conseguido. No obstante, el mundo todavía vive afectado por la pandemia del coronavirus, razón por la cual el Estádio Da Luz no abrió sus puertas.

A pesar de ello, la fiesta no se apagó para estos seguidores. Tal como se pudo observar en algunas imágenes, miles de hinchas del PSG se juntaron en las calles de París, donde realizaron cánticos, usaron bengalas y así calentaron la previa de la gran final. El ánimo está al tope.

Si bien algunas actividades están permitidas de realizarse en Francia en medio del estado de emergencia mundial, a los hinchas poco les importó ese detalle. Si bien algunos fueron con mascarilla, también hubo personas sin protección. Habrá que ver si la UEFA finalmente decide sancionar estas acciones.

Alineaciones confirmadas del PSG vs Bayern

XI PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Paredes; Neymar, Mbappé, Di María

XI BAYERN: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.