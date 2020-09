Ex jugador del Real Madrid fue acusado de posesión y distribución de pornografía infantil

El ex defensor del Real Madrid y de la selección de Alemania, Christoph Metzelder, viene atravesando un delicado momento: fue acusado formalmente por la fiscalía de Düsseldorf por los delitos relacionados con posesión y distribución de pornografía infantil.

Según ha informado la revista Der Spiegel, en el comunicado que emite el órgano de justicia del oeste de Alemania no señala explícitamente a Metzelder, sino que se habla de un ex internacional, pero se relaciona al ex zaguero debido a que se le venía investigando desde el año pasado.

En septiembre de 2019, Metzelder era sospechoso de haber enviado a través de WhatsApp varias imágenes de carácter pornográfico hacia una persona en Hambrugo, así lo afirmó en aquel entonces la portavoz de la fiscalía de Hamburgo, Liddy Oechetering.

La información alcanzada por otro de los medios más importantes de Alemania, Bild, refiere que las investigaciones (iniciadas en primera instancia en Hamburgo) fueron trasladadas hacia Düsseldorf debido al lugar de residencia de Metzelder.

Christoph Metzelder inició su carrera en el SC Preuben Münster, club con el cual debutó en la temporada 1999/2000. Su regularidad le permitió ser fichado por el Borussia Dortmund, club donde terminó realizando gran parte de su carrera.

Llegó a las filas del Real Madrid en 2007/08, pero apenas pudo jugar 30 partidos en 3 temporadas. Fue seleccionado de Alemania y disputó dos Copas del Mundo: Corea-Japón 2002 (subcampeón) y Alemania 2006 (tercer lugar).