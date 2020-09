Un día como hoy Perú dejó sin mundial a Chilavert

A pesar de que la selección peruana solo disputó cinco Copas del Mundo (1930, 1970, 1978, 1982 y 2018), el combinado nacional ha generado el lamento de varios países tras evitar sus participaciones en la competición más aclamada del fútbol, como se dio un día como hoy frente a Paraguay.

El 5 de setiembre de 1993, la "bicolor" se medía en Lima con los "guaraníes", liderados por José Luis Chilavert, por la última jornada de las Eliminatorias Estados Unidos 94, y Paraguay requería de un triunfo para pelear el repechaje.

Sin embargo, la visita no tenía en sus planes que la blanquirroja le malogre la fiesta con un empate por 2-2, con anotaciones de Darío Muchotrigo y Jorge Soto, mientras que Alfredo Mendoza marcó un doblete para los "guaraníes".

Después de ocho años

Con este resultado, los dirigidos por Vladimir Popović acabaron con racha de once derrotas consecutivas en las Eliminatorias. Perú no conocía un resultado que no sea una caída en esta competición desde junio de 1985.

Así mismo, el empate con Paraguay permitió la clasificación de Argentina al mundial en tierras norteamericanas. Los “gauchos” habían sufrido una humillante goleada por 5-0 ante Colombia, pero el “score” conseguido en Lima permitió a la “albiceleste” disputar el repechaje contra Australia.

La selección peruana, que pudo evitar cerrar las Eliminatorias Estados Unidos 94 con cero puntos, se encargó de mandar a Chilavert y compañía a casa con las manos vacías, y sin la chance de jugar un mundial.