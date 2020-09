La razón por la cual Giorgio Chiellini no fue titular ante Bosnia en la Liga de Naciones

El entrenador de la selección de Italia, Roberto Mancini, reveló el particular motivo por el cual Giorgio Chiellini no fue titular en el partido que sostuvo la 'Azzurri' con Bosnia por la primera fecha de la Liga de Naciones.

Según explicó el DT en conferencia de prensa, al momento de avalar la alineación no portaba sus lentes. Creía que el experimentado zaguero de la Juventus se encontraba en la lista de iniciadores, pero ello no era así.

"Fue culpa mía. Me enseñaron la alineación y no llevaba mis gafas puestas. Simplemente dije que estaba correcta y no me di cuenta que Acerbi estaba en lugar de Chiellini", explicó Mancini.

"En cualquier caso, el plan era que cada uno jugara un partido como titular y le pregunté a Giorgio si quería jugar contra Bosnia o contra Holanda y me dijo que hoy, pero habrá que cambiarlo", agregó.

Este hecho fue calificado como imprudente por los medios italianos, pero así no lo catalogó el propio Mancini. "No es como si hubiéramos alineado un defensa en vez de un portero, no es un error grave, pero sí un error", exclamó.

Italia igualó 1-1 ante Bosnia por el Grupo 1 perteneciente al Grupo A de la Liga de Naciones. El cuadro visitante se adelantó en el marcador gracias al gol de Edin Dzeko a los 57 minutos; sin embargo, 10' más tarde apareció Stefano Sensi para decretar el empate final.