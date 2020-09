U de Chile vs Colo Colo EN VIVO: fecha, hora y canal para el superclásico chileno

U de Chile vs Colo Colo EN VIVO se enfrentarán este domingo 6 de septiembre por el superclásico, partido correspondiente a la jornada 9 del Campeonato Nacional del fútbol chileno. Este cotejo está fijado para las 12:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile, y será transmitido por la señal de CDF Premium.

Una semana intensa ha vivido el cuadro 'Azul Azul' previo al choque ante el 'Cacique'. Hernán Caputto puso en marcha su plan para medirse ante su clásico rival, pero los entrenamientos post-cuarentena cobraron dos víctimas.

Sebastián Galani y Jonathan Zacaría no podrán estar en el Superclásico del domingo. El primero sufre un desgarro miofascial en uno de sus isquiotibiales y el tiempo no le ha permitido al ex jugador de Coquimbo Unido para que se recupere.

Pese a que se lesionó el pasado viernes 21 de agosto, algo que otorgaba una cierta ilusión al cuerpo técnico, el mediocampista de 23 años no podrá estar. Considerar que apresurar su retorno podría desencadenar en una lesión mucho más grave lo que supondría más tiempo fuera de los campos de juego.

Por su parte, Zacaría ha vuelto a sufrir un desbalance muscular. Hay que señalar que el argentino era asiduo titular en el equipo de Caputto, sin embargo, era una alternativa cuando el equipo necesitaba reforzar la banda izquierda.

Al frente de la vereda se halla Colo Colo, club que tiene algunos problemas internos y que podrían repercutir en el 'match'. Los 'Albos' están obligados a seguir manteniendo la hegemonía sobre su rival: no pierden con ellos desde hace 7 años.

Gualberto Jara será el estratega que se ponga al frente del banquillo del 'Cacique', sin embargo, su cargo es transitorio. La directiva observará el desenvolvimiento del equipo ante la U de Chile para ratificarlo o no en el puesto.

La visita se ubica en una situación nada expectante: décimo terceros con tan solo 7 puntos, mientras que U de Chile marcha sexto con 15 unidades, a tan solo cinco del líder Unión La Calera. ¿Podrá revertir este mal momento? Veremos.

U de Chile vs Colo Colo probables alineaciones superclásico del fútbol chileno

U de Chile: F de Paul; M. Rodríguez, O. González, L. del Pino, J. Beausejour; Moya, Cornejo, Montillo, Aránguiz; Larrivey, Guerra.

DT: H. Caputto.

Colo Colo: B. Cortés; O. Opazo, M. Zaldivia, J. Insurralde, G. Suazo; C. Carmona, B. Provoste, M. Bolados, L. Valencia, P. Mouche y E. Paredes.

DT: G. Jara.

¿A qué hora juegan U de Chile vs Colo Colo?

Perú: 12:00 p.m.

¿Qué canal transmite U de Chile vs Colo Colo EN VIVO por el Campeonato Chileno 2020?

CDF Premium

¿A qué hora y cuándo ver U de Chile vs Colo Colo EN VIVO?

El partido entre U de Chile vs Colo Colo se juega este domingo 6 de septiembre desde las 12:00 p. m. (hora peruana) por el jornada 10 del Campeonato chileno.