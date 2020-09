Thiago Alcántara niega al Liverpool: “Yo no he dicho a nadie que me voy”

Bayern Múnich logró su sexta Champions Legue en toda su historia luego de vencer a PSG en la final jugada hace poco menos de dos semanas. El cuadro bávaro contó con picos de rendimientos admirables como el de Robert Lewandowski, Serge Gnabry y el español Thiago Alcántara.

El volante español fue clave en ese mediocampo del Bayern a pesar que todo parecía encaminado a dejar el club alemán al finalizar la temporada. Y es que según los principales medios ingleses, Thiago tenía todo arreglado para reforzar al Liverpool por pedido expreso de Jürgen Klopp.

No obstante, el volante español desmintió este rumor en su última conferencia de prensa afirmando que en ningún momento dijo que se iría de Bayern Múnich. Esto ocurrió en la previa del encuentro ante Ucrania por la segunda fecha de la Liga de Naciones de Europa.

“Yo no he dicho a nadie que me voy. Cada año me ponéis en un club diferente. Para mí mi futuro es el partido de mañana y no hay tema sobre esto. Ni me importa ni me interesa. Solo me interesa el partido de mañana”, sentenció Thiago.

De igual manera, el volante formado en Barcelona llenó a elogios a Sergio Busquets quien ha sido uno de los jugadores más señalados por los fanáticos culés como uno de los problemas de la desastrosa última temporada bajo la dirección de Quique Setién.

“Hay un jugador para mí que ha sido referencia, con quien he tenido una gran relación futbolística y personal muy grande es Busquets. Te fijas en como ordena el equipo y como juega y es increíble. Tiene una presencia en campo, títulos y cantidad de partidos... Tiene los números más altos en todo el mundo. Los centrocampistas, para seguir mejorando, nos tenemos que fijar en él”, sentenció.