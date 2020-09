Alemania vs Suiza [DIRECTV EN VIVO] segunda fecha de la Liga de Naciones de Europa

Alemania vs. Suiza EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este domingo 6 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones de Europa. El encuentro se jugará en el Estadio St. Jakob Park de la ciudad de Basilea desde las 13:45 (hora peruana) vía TRANSMISIÓN OFICIAL de DIRECTV Sports.

Alemania, cuatro veces campeón del mundo, sale al campo de juego este domingo en busca de su primer triunfo en este torneo tras el increíble empate ante España en la jornada pasada. Y es que el cuadro teutón iba ganando dicho encuentro hasta el minuto 94 gracias al gol marcado por Timo Werner hasta que Gayá convirtió la paridad en la última jugada.

Pero Joachim Löw, entrenador del seleccionado alemán, quiere pasar la página rápidamente a pesar de ser duro con sus dirigidos en el partido pasado. “Está claro que nos resulta decepcionante que hayamos concedido el gol en el último suspiro, pero también hay que tener claro que los jugadores no están en ritmo de competición y que debemos dar por hecho que ocurran errores", señaló.

Pero a pesar que este torneo recién empieza, Löw ya se encuentran envuelto en la polémica por la no convocatoria de Thomas Müller quien llega de ser figura en la obtención de la Champions League con el Bayern Múnich. El entrenador señaló que prefiere a jugadores jóvenes antes que otros experimentados.

“He reiterado en varias ocasiones que contamos con jugadores de la talla de Werner, Havertz, Sané y otros. El futuro les pertenece y necesitan todo el tiempo y el apoyo para que puedan desarrollar sus cualidades de manera óptima", sentenció.

Alemania vs. Suiza EN VIVO: Posibles alineaciones

Alemania: Kevin Trapp; Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Robin Gosens; Emre Can, Ilkay Gündogan Toni Kroos (C); Leroy Sané, Julian Draxler y Timo Werner.

Alemania vs Suiza: ficha del partido

España vs Alemania EN VIVO ¿Cuándo juegan? domingo 6 de septiembre ¿Dónde? Estadio St. Jakob Park ¿A qué hora? 13:45 hora de Lima, Perú ¿En qué canal? DirecTV y DirecTV Sports

Alemania vs Suiza: horarios en el mundo

Países Hora Perú 1:45 p. m. Estados Unidos 1:45 p. m. Colombia 1:45 p. m. Chile 2:45 p. m. Argentina 3:45 p. m. España 8:45 p. m. Ecuador 1:45 p. m. Bolivia 3:45 p. m. Venezuela 2:45 p. m. Uruguay 3:45 p. m. Paraguay 2:45 p. m. Brasil 4:45 p. m. México 2:45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de hoy Alemania vs Suiza?

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Alemania ZDF

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España fuboTV España, TVE La 1

Estados Unidos ESPN2, TUDN.com, UniMás, TUDN App, TUDN Radio, TUDN USA, TUDNxtra, Univision NOW

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela