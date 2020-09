ESPN 2 EN VIVO España vs Ucrania: Horarios y canales TV por la Liga de Naciones

ESPN Ver gratis EN VIVO España vs Ucrania ONLINE por Internet TVE La 1 partidos de hoy fecha 2 del grupo D de la Liga de Naciones desde las 13:45 hora de Perú a disputarse en el estadio Alfredo Di Stefano. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias y el resumen completo al término del encuentro.

España viene de empatar con Alemania el último jueves en Stuttgart. Y, en la previa de enfrentar a Ucrania, Luis Enrique confesó que podría repetir el mismo once para frenar al rival que ganó en la primera fecha a Suiza.

"Hay posibilidad de repetir el mismo once, también podría buscar jugadores de refresco", dijo Luis Enrique para luego agregar: "Shevchenko es muy listo y no quiero darle pistas. No quiero darle pistas a Ucrania, que ya nos va a dar suficientes problemas. Creo que es mejor que los 23 jugadores que están aquí crean que pueden ser titulares".

A su vez, desde Ucrania también se pronunciaron al respecto. El técnico Andriy Shevchenko dejó en claro que será un partido muy complicado, pues todo el mundo sabe del alto nivel y exigencia que tiene España; sin embargo, irán a dar la sorpresa y sumar su segundo triunfo consecutivo.

"El nivel del fútbol español es muy alto. Tiene muchos jugadores de una gran calidad. Luis Enrique tiene muchas opciones para decidir en ataque. Es una de las mejores selecciones a la que te puedes enfrentar. Es un partido cargado de exigencias para nosotros y para medir dónde estamos. Es una gran oportunidad para crecer", precisó el técnico de Ucrania en la previa de enfrentar a España.

España vs. Ucrania: posibles alineaciones

España: De Gea; Jesús Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Reguilón; Rodri o Busquets, Thiago, Fabián; Dani Olmo, Rodrigo y Gerard Moreno.

Ucrania: Pyatov; Tymchyk, Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Malinovskyi, Konoplyanka o Marlos; Yaremchuk o Moraes.

A qué hora juega España vs Ucrania EN VIVO Liga de Naciones UEFA

Perú – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Qué canales transmiten EN VIVO Liga de Naciones España vs Ucrania

Argentina ESPN 2, ESPN Play

Bélgica Eleven Sports 3

Bolivia ESPN Play, ESPN 2

Brasil Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brazil

Colombia ESPN Play, ESPN 2

Chile ESPN Play, ESPN 2

Ecuador ESPN Play

Francia L'Equipe Web

Alemania DAZN

México Sky HD

Perú ESPN Play, ESPN 2

España FuboTV, TVE La 1

stados Unidos TUDN USA, UniMás, TUDN.com, ESPN+, Univision NOW, TUDNxtra, TUDN App

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur