Regañan a Cristiano Ronaldo por no usar mascarilla en el Portugal vs Croacia [VIDEO]

Los protocolos se respetan, te llames como te llames. No jugó el Portugal vs Croacia, pero Cristiano Ronaldo fue uno de los protagonistas del partido por saltarse las normas en el Estadio do Dragao.

El capitán de Portugal, ausente en el duelo por una infección en el pie, se sentó en las tribunas para ver el partido de su selección, sin embargo, hizo caso omiso a una de las obligaciones que tienen todos las personas que encuentran detrás de la línea de cal: usar mascarilla.

Una de las encargadas de la organización advirtió que Cristiano Ronaldo no estaba usando mascarilla, por lo que acudió a su sitio y le pidió respetuosamente que se ponga el tapabocas.

Consciente de su falta, el capitán de Portugal asintió y se puso su mascarilla, ubicada en el asiento de su costado.

A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, Portugal goleó 4-1 a Croacia en el inicio de la Liga de Naciones.

Portugal, actual campeón de la Europa y la Liga de Naciones, volverá al ruedo el próximo martes 8 ante Suecia en Estocolmo y todavía es una incertidumbre si el crack de la Juventus podrá jugar el partido.