Real Madrid y el "billetón" que pedirá para dejar ir a Gareth Bale

Las últimas temporadas en el Real Madrid no han sido placenteras para Gareth Bale, quien ha gozado de pocos minutos con Zinedine Zidane como técnico de los merengues. El galés tiene toda la intención de dejar el elenco español.

No obstante, el trece veces campeón de la Champions League no está para regalar a nadie y por ello busca recibir algo a cambio por el "11" de los blancos. Florentino Pérez no piensa dejar ir gratis a Bale.

La "Casa Blanca" sabe que no podrán recuperar los 100 millones de euros que se desembolsaron por el fichaje del ex Tottenham, no obstante, el cuadro madridista tendría pensado pedir 25 millones de euros por el británico.

Gareth cobra mucho

El problema radicaría en el excesivo salario que cobra Bale por temporada, el cual bordea los 15 millones de euros. El galés tendría que reducir sus pretensiones salariales para facilitar su partida del Real.

El jugador merengue ha expresado su deseo de dejar el Real Madrid, equipo que defiende desde el 2013, para adquirir mayor continuidad, sin embargo, el conjunto blanco estaría dificultando su salida.

"Quiero jugar al fútbol, solo tengo 31 años, me siento en muy buena forma y tengo mucho para dar. Está en manos del club pero ponen las cosas muy difíciles para ser honestos", declaró el galés días atrás para "Sky Sports".