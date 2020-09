Partidos de HOY viernes 18 de septiembre: programación completa, horarios y canales TV

Partidos de hoy viernes 18 de septiembre EN VIVO. Se juegan los torneos más importantes como la Bundesliga que arranca hoy. La Liga 1 Movistar sigue su programación. El estelar es Universitario vs Ayacucho FC.

La Bundesliga comienza con el duelo entre Bayern München, flamante campeón, frente al Schalke 04. Solo hay un partido programado para este viernes.

También hay fecha por la liga Ecuatoriana y Colombiana. LDU Portoviejo vs Olmedo y Atlético Nacional vs Deportes Tolima, respectivamente.

Liga 1 Movistar fecha 12

Por la jornada 12, el torneo Apertura sigue su curso. Hay programados cuatro encuentros donde resalta el duelo entre Universitario vs Ayacucho FC. Los cremas tienen la oportunidad de aumentar la ventaja en la punta.

MLS

Por la MLS, nuestro compatriota, Raúl Ruidíaz, el Seattle Sounders enfrenta a Los Angeles FC.

A continuación revise toda la agenda de partidos más importantes para este viernes 18 de septiembre.

PROGRAMACIÓN COMPLETA VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

Alemania - Bundesliga

13:30 horas | Bayern München vs Schalke 04 | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Portugal - Primeira Liga

13:00 horas | Famalicão vs Benfica | GolTV Latinoamerica, Watch ESPN

15:15 horas | Vitória Guimarães vs Belenenses | GolTV Latinoamerica, Sport TV2

Francia - Ligue 1

14:00 horas | Olympique Lyonnais vs Nîmes | DIRECTV Sports Peru

Colombia - Primera A

18:00 horas | La Equidad vs Boyacá Chicó | Fanatiz International, Win Sports+

20:05 horas | Atlético Nacional vs Deportes Tolima | Fanatiz International, Win Sports+

Ecuador - Primera A

19:00 Hora LDU Portoviejo vs Olmedo | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

Perú - Primera División

11:00 horas | Carlos Stein vs Atlético Grau | DirecTV Sports

13:00 horas | Binacional vs Deportivo Llacuabamba | Gol Perú, Perú Magico

15:30 horas Melgar vs Universidad San Martín | Gol Perú, Perú Magico

18:00 horas | Universitario vs Ayacucho | Gol Perú, Perú Magico

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

21:00 horas | Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC | ESPN Play Sur, ESPN Play Norte

CANALES DEPORTIVOS

Revisa los canales para que puedas ver los partidos de viernes 18 de septiembre.

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609