Programación de partidos HOY sábado 19: horarios y canales para ver en TV

Partidos de hoy sábado 19 de setiembre EN VIVO se desarrollarán duelos por la jornada 12 de la Liga 1 2020, Premier League, Bundesliga, Serie A, MLS y demás países en Sudamérica. Alianza Lima tendrá una nueva oportunidad para buscar el triunfo, mientras que Sporting Cristal intentará acortar distancias con Universitario.

Partidos de Hoy | Sábado 19 de septiembre

Liga 1 | Primera División de Perú

Alianza Lima llega al duelo ante Sport Huancayo severamente golpeado. Luego de ir ganando por 2-0 ante Estudiantes de Mérida en la jornada 3 de la Copa Libertadores, los íntimos se dejaron estar y permitieron que los venezolanos le dieran vuelta al marcador. Urgidos para obtener una victoria, Mario Salas podrá toda la carne en el asador.

Sporting Cristal es otro de los clubes que, a pesar de haber cosechado una consecución de triunfos, necesita volver a obtener tres puntos y así cortar distancias con Universitario, quien es líder en solitario en la Liga 1.

Deportivo Municipal vs Carlos Mannucci

Hora: 11:00 a. m.

Canal: Gol Perú

Sport Huancayo vs Alianza Lima

Hora: 1:15 p. m.

Canal: Gol Perú

Cusco vs Cienciano

Hora: 3:30 p. m.

Canal: Gol Perú

Sporting Cristal vs Alianza Universidad

Hora: 6:00 p. m.

Canal: Gol Perú

Primeira Liga | Portugal

Lo atractivo de esta fecha será la el accionar que tendrá Gustavo Dulanto con el Boavista. El zaguero peruano, quien alcanzó una importante regularidad en la temporada pasada, buscará seguir afianzándose en su escuadra y así tentar un posible llamado a la selección.

Nacional vs Boavista

Hora: 10:00 a. m.

Canal: Sport TV

Sporting CP vs Gil Vicente

Hora: 12:30 a. m.

Canal: Sport TV

Porto vs Sporting Braga

Hora: 3:00 p. m.

Canal: GOL TV

MLS | Major League Soccer

La actividad de los peruanos en la Major League Soccer continúa. Un atractivo duelo se desarrollará entre Marcos López y Andy Polo, quienes defenderán los colores del San José Earthquakes y Portland Timbers respectivamente. También jugarán Alexander Callens, Pedro Gallese y Yordy Reyna.

Sporting KC vs Dallas

Hora: 2:30 p. m.

Canal: ESPN Play

New England vs New York City

Hora: 3:30 p. m.

Canal: ESPN Play

Atlanta United vs Inter Miami

Hora: 6:00 p. m.

Canal: ESPN 3

New York RB vs Cincinnati

Hora: 6:00 p. m.

Canal: ESPN Play

DC United vs Toronto FC

Hora: 6:30 p. m.

Canal: ESPN Play

Columbus Crew vs Nashville SC

Hora: 6:30 p. m.

Canal: ESPN Play

Orlando City SC vs Chicago Fire

Hora: 6:30 p. m.

Canal: ESPN Play

Houston Dynamo vs Minnesota United

Hora: ESPN Play

Canal: 7:00 p. m.

Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps

Hora: 8:30 p. m.

Canal: ESPN Play

San José Earthquakes vs Portland Timbers

Hora: 9:30 p. m.

Canal: ESPN Play

LA Galaxy vs Colorado Rapids

Hora: 9:30 p. m.

Canal: FOX Sports

Eredivisie | Primera División de Países Bajos

Miguel Araujo y Sergio Peña volverán a tener minutos tras suspenderse el campeonato neerlandés a causa del coronavirus. Tendrán un duro reto ante el vigente campeón de la liga, PSV.

AZ vs PEC Zwolle

Hora: 9:30 a. m.

Canal: FOX Sports 2

Vitesse vs Sparta Rotterdam

Hora: 11:45 a. m.

Canal: FOX Sports

PSV vs Emmen

Hora: 1:00 p. m.

Canal: FOX Sports 2

Fortuna Sittard vs Heerenveen

Hora: 2:00 p. m.

Canal: FOX Sports

LaLiga Smartbank | Segunda División de España

Luis Advíncula inicia un nuevo camino con Rayo Vallecano en su intento de ascender a la Primera División de España. El cuadro 'rojiblanco' perdió la posibilidad de meterse a los play-offs en la temporada pasada.

Mirandés vs Real Oviedo

Hora: 9:00 a. m,

Canal: Mitele Plus

Alcorcón vs Tenerife

Hora: 11:15 a. m.

Canal: DIRECTV Sports

Castellón vs Málaga

Hora: 11:15 a. m.

Canal: DIRECTV Sports

Rayo Vallecano vs Sabadell

Hora: 2:00 p. m.

Canal: ESPN Play

Premier League - Inglaterra

Everton vs West Bromwich Albion

Hora: 6:30 a. m.

Canal: ESPN Play

Leeds United vs Fulham

Hora: 9:00 a. m.

Canal: ESPN 2

Manchester United vs Crystal Palace

Hora: ESPN 3

Canal: 11:30 a. m.

Arsenal vs West Ham United

Hora: 2:00 p .m.

Canal: ESPN 2

LaLiga | España

Villarreal vs Eibar

Hora: 9:00 a. m.

Canal: DIRECTV Sports

Getafe vs Osasuna

Hora: 11:30 a. m.

Canal: FOX Sports

Celta de Vigo vs Valencia

Hora: 2:00 p. m.

Canal: DIRECTV Sports

Serie A | Italia

Fiorentina vs Torino

Hora: 11:00 a. m.

Canal: ESPN Play

Hellas Verona vs Roma

Hora: 1:45 p. m.

Canal: ESPN Play

Bundesliga | Alemania

Eintracht Frankfurt vs Arminia Biefeld

Hora: 8:30 a. m.

Canal: Sky HD

Unión Berlín vs Augsburg

Hora: 8:30 a. m.

Canal: Sky HD

Colonia vs Hoffenheim

Hora: 8:30 a. m.

Canal: Sky HD

Werder Bremen vs Hertha BSC

Hora: 8:30 a. m.

Canal: Sky HD

Stuttgart vs Freiburg

Hora: 8:30 a. m.

Canal: Sky HD

Borussia Dortmund vs Borussia M'gladbach

Hora: 11:30 a. m.

Canal: Sky HD

Ligue 1 | Francia

Lens vs Bordeaux

Hora: 10:00 a. m.

Canal: DIRECTV Sports

Rennes vs Monaco

Hora: 2:00 p. m.

Canal: FOX Sports

Brasileirao | Primera División de Brasil

RB Bragantino vs Ceará

Hora: PFC Internacional

Canal: 5:00 p. m.

Fortaleza vs Internacional

Hora: 5:00 p. m.

Canal: Fanatiz Brasileirao

Atlético Goianense vs Atlético Mineiro

Hora: 7:00 p. m.

Canal: PFC Internacional

Primera A | Primera División de Colombia

Patriotas Boyacá vs Envigado

Hora: 2:00 p. m.

Canal: Win Sports

Deportivo Pereira vs Santa Fe

Hora: 4:00 p. m.

Canal: Win Sports

Alianza Petrolera vs Medellín

Hora: 6:05 p. m.

Canal: Win Sports

Millonarios vs Once Caldas

Hora: 8:10 p. m.

Canal: Win Sports

Primera A | Primera División de Ecuador

Orense vs Aucas

Hora: 3:30 p. m.

Canal: GOLTV

Emelec vs LDU de Quito

Hora: 6:00 p. m.

Canal: GOLTV

Primera División de Paraguay

Sportivo San Lorenzo vs General Díaz

Hora: 4:00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Olimpia vs Sportivo Luqueño

Hora: 6:30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Primera División de Uruguay

Plaza Colonia vs Peñarol

Hora: 1:00 p. m.

Canal: GolTv

Cerro Largo vs Fénix

Hora: 3:30 p. m.

Canal: GolTv

Defensor Sporting vs Deportivo Maldonado

Hora: 5:45 p. m.

Canal: GolTv