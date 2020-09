Manchester United perdió 3-1 con Crystal Palace en la Premier League

Manchester United sumó su primera derrota en la Premier League tras caer este sábado por 3-1 contra el Crystal Palace en el propio Old Trafford.

El equipo de Ole Solskjaer tuvo la posesión de la pelota, pero no ofreció mayor peligro en el arco contrario. Y por su parte, Wilfried Zaha se convirtió en la figura al anotar un doblet en los 74 y 85'. El primero lo había anotado Andros Towsend apenas en los 7' de juego. Tras ello, los de Manchester nunca se recuperaron.

A su vez, el reciente fichaje Donny Van de Beek solo necesito poco más de diez minutos para anotar con Manchester United. El holandés había entrado en los 67' en reemplazo de Pogba, quien, ofreció un flojo partido.

SEGUNDO TIEMPOO

90+' Final. Manchester United 1, Crystal Palace 3.

85' GOOOOOOOL de Crystal Palace. Wilfreed Saha sentencia el partido anotando el 3-1

80' GOOOOOOOOOOL de Manchester United. El holandés Donny van de Beek anota el descuento

74' GOOOOOOOOOOL de Crystal Palace! Zaha de penal convierte el 2-0

71' David De Gea ataja el penal de Ayew tras su debil remate

67' Cambio en Manchester United. Entra Donny van de Beek sustituyendo a Paul Pogba

66' GOL anulado al Crystal Palace por una posición fuera de juego de Zaha,

54' Andros Townsend remata con la izquierda desde el centro del área

45' Cambio en Manchester United, entra al campo Mason Greenwood sustituyendo a Daniel James

PRIMER TIEMPO

45' Final del primer tiempo. Manchester United se va al descanso con el marcador abajo

41' Remate de Bruno Fernandes desde fuera del área pero sin mayor peligro

34' Marcus Rashford dispara desde fuera del área tras asistencia de Scott McTominay

24' Harry Maguire remata de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda

14' Anthony Martial ha recibido una falta en campo contrario.

11' Andros Townsend remata desde fuera del área y el balón se pierde por el lado derecho de la portería

7' GOOOOOOOOOL de Crystal Palace. Andros Towsend abre el marcador a pase de Schlupp

- Rueda la pelota. Manchester United vs Crystal Palace por la fecha 2

Manchester United vs Crystal Palace alineaciones confirmadas

Manchester United XI: De Gea, Fosu-Mensah, Lindelof, Maguire, Shaw, Pogba, McTominay, Rashford, Bruno Fernandes, James, Martial.

Crystal Palace XI: Guaita, Ward, Kouyate, Sakho, Mitchell, McArthur, was McCarthy, Schlupp, Townsend, Zaha, Ayew.

Manchester United vs Crystal Palace - Previa

Los “diablos rojos” arrancan en esta nueva edición de la liga inglesa debido a que terminó tarde su participación en la última Europa League, razón por la cual no disputaron el encuentro contra el Burnley por la primera jornada del certamen.

A pesar de que el conjunto “red” es considerado favorito, la falta de rodaje por parte de algunos integrantes del equipo podría complicar el partido ante las “águilas”. Ole Gunnar Solskjaer es consciente de este inconveniente.

“Debemos sumar puntos y los muchachos necesitan empezar a ganar minutos, pero algunos no llegaron a entrenar lo suficiente. Muchos estuvieron en cuarentena, y creo que tenemos que adaptarnos a este tipo de situaciones, tal y como lo hemos hecho anteriormente”, declaró el estratega del United en la previa.

No obstante, el entrenador noruego se muestra optimista y confía en que el entrenamiento realizado en las últimas semanas permita a los “diablos rojos” conseguir su primera victoria de local en la Premier League 2020-2021.

“Estamos tan listos como podemos. Hemos tenido una pretemporada extraña, ya que varios futbolistas jugaron a nivel internacional y otros se quedaron a entrenar con nosotros. De todas formas, creo que estas semanas han sido muy buenas para los que han trabajado duro”, indicó Solskjaer.

POSIBLES ALINEACIONES DEL MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE EN VIVO EN DIRECTO POR LA PREMIER LEAGUE

XI Manchester: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Van de Beek, Pogba; James, Fernandes, Rashford; Marcial.

XI Crystal Palace: Guaita; Ward, Kouyate, Dann, Mitchell; Eze, McCarthy, McArthur, Zaha; Batshuayi, Ayew.

