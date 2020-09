"Carlos Zambrano está en modo 'Kaiser'", señala prensa argentina

Carlos Zambrano está mirando el horizonte muy soleado y con el cielo azul a su alrededor, y no es para menos, debido a su perseverancia en Boca Juniors, logró la confianza del técnico Miguel Ángel Russo, quien lo ha considerado titular en las dos últimas jornadas de la Copa Libertadores 2020.

El peruano destacó en las victorias de visitante ante Libertad e Independiente de Medellín por las fechas 2 y 3 de la Libertadores y lo hizo jugando a buen nivel, lo cual fue valorado por la prensa. ‘Con Zambrano en modo Káiser, ¿cuál debe ser la defensa de Boca?", tituló Olé.

Renglón abajo, escriben: “redondeó dos partidos con mucha solidez en pareja con Izquierdoz (Carlos) e hizo méritos para quedarse con el puesto”. Y tras indicar que Lisandro López está listo a volver luego de superar una lesión, preguntan: "¿Qué hará Russo? ¿Qué harías vos? ¿Cuál tiene que ser la dupla central de Boca?".

En el cuerpo de la nota, el prestigioso diario deportivo argentino refiere que Zambrano, antes de la pandemia, hizo partidos buenos con FC Caracas por la jornada 1 de la Libertadores y ante Gimnasia por la última fecha de la Superliga Argentina, dicho sea de paso, jornada que marcó el título del ‘Xeneize’. No obstante, observaron que para entonces nuestro crédito nacional anduvo fuera de ritmo.

Acto seguido, explican que el ‘Kaiser’ supo aprovechar la oportunidad que le dio Russo ante la salida de Alonso (Junior), lo cual originó que dejara de ser cuarta opción de recambio y se convirtiera en la tercera. Acotando que, jugó a su favor, el que nunca dejara de entrenarse tras el reinicio de los trabajos en el marco de la pandemia que produjo varios contagios en el campeón.

“Me he sentido bien, luego de la lesión que tuve (contra Gimnasia el 7 de marzo). Por suerte no me agarró el virus todavía”, explicó el experimentado con la simpatía que lo caracteriza. El presente, como verán, le sonríe a Zambrano. Aún no existe un resultado de la encuesta, tampoco se cree que influya en Russo, lo cierto es que el peruano hoy es titular y por mérito propio.

Es oportuno precisar que, Carlos Zambrano, cuyo contrato con Boca se extiende hasta diciembre del año 2022, acaba de ser anunciado por el técnico Ricardo Gareca como uno de los 30 jugadores convocados en la selección peruana que empezará trabajos este lunes de cara a la fecha doble con Paraguay y Brasil en el marco de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.