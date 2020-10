Con doblete de James Rodríguez, Everton vence 4-2 a Brighton y lidera la Premier League

Everton volvió a demostrar porque se empieza a postular a ser uno de los candidatos a pelear el título de la Premier League. En la cuarta jornada, venció por 4-2 a Brighton & Hove Albion en el estadio Goodison Park.

El cuadro de Carlo Ancelotti tuvo varias figuras. Nuevamente, James Rodríguez se puso el equipo al hombro y supo guiarlo hacia el camino de la victoria. Pases largos y en cortos fueron su especialidad y de ello se valió Calvert-Lewin, quien sumó una nueva 'diana' en el campeonato inglés.

Brighton encontró el descuento a través de Maupay quien capitalizó un grosero error de Jordan Pickford. Hasta ese entonces, las fuerzas se habían tornado totalmente parejas. Ancelotti debía de pasar ese trago amargo pues parecía que se iban al descanso con la igualdad.

No obstante, llegaría la presencia de Yerry Mina para añadir y convertir el 2-1. Desde entonces se marcó un partido totalmente distinto para la etapa complementaria: Brighton estaba obligado a salir.

Este hecho fue más fácil para James Rodríguez y compañía quienes aprovecharon los espacios. El volante colombiano terminaría afianzando la victoria del cuadro de Liverpool al anotar un doblete.

Tuvieron que pasar más de un año y medio para que este hecho se vuelva a repetir. Sin duda alguna, la decisión de James, la de partir hacia la Premier League, fue la mejor: es feliz a lado de Ancelotti y Everton.

SEGUNDO TIEMPO

48' ¡FINAL!

47' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE BRIGHTON! Bissouma anota el descuento en la parte final del juego.

46' Se añaden tres minutos.

45' Nuevamente aparece Mina para rechazar el esférico al corner. El colombiano ha sido fundamental en el juego.

44' Centro de Lallana no encuentra destino y es Calvert-Lewin quien sostiene el esférico.

42' El jugador del partido para la cadena internacional es James Rodríguez quien anotó dos goles.

40' Brighton llegan con ciertos destellos, pero la presencia de Mina es fundamental para evitar la caída de su portería.

37' Ancelotti refresca la zona medular y retira a James Rodríguez. Excelente juego del colombiano. Ingresa en su lugar Theo Walcott.

35' Centro largo para Webster, pero Iwobi cubre esa zona. Everton retrocede, pero sale rápido para contragolpear.

33' Brighton tiene la posesión de la pelota, pero no tiene ningún sentido debido a que no hace daño a la zaga de Everton.

30' Un excelente corte de Doucouré permitió que Iwobi llegue hasta el fondo y saque el pase para James. Excelente momento del cafetero que ha sido recuperado por Ancelotti.

29' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE EVERTON! James Rodríguez culmina un excelente juego asociado por la banda izquierda. El colombiano anota su doblete en el encuentro.

25' Bissouma nuevamente intenta colar un pase, pero Mina rechaza. Mucha solidez y seguridad por parte del colombiano.

22' Everton ha retrocedido peligrosamente y ahora es su zaga quien sostiene el juego.

20' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFF! Excelente centro de Bissouma que genera un rechazo corto de Pickford. Maupay remata y es Davies quien salva la portería. Pudo ser nuevamente el descuento.

18' Lallana en reemplazo de Connolly. Brighton quiere manejar la zona medular.

15' ¡UFFFFFFFFFFFFF! Pudo ser el descuento de Brighton. Excelente rechazo de Mina al córner. El zaguero colombiano salvó la portería de Pickford.

13' Cambio en Everton. Se retira Coleman, ingresa Delph.

11' Es resuelto sin mayor problema por la zaga de Brighton que intenta contragolpear.

10' Córner para Everton que quiere alargar la diferencia. Centro de Sigurdsson.

8' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE EVERTON! James Rodríguez capitaliza un excelente centro de Iwobi y el colombiano decreta el 3-1. Excelente momento del 'cafetero'.

5' ¡UFFFFFFFFFFF! Presiona Everton con Sigurdsson y casi llega el tercero.

3' ¡UFFFFFFFFFFF! Recuperación en campo contrario de Doucouré y es James quien intenta. El colombiano se tuvo que acomodar para rematar con su pierna zurda y perdió tiempo.

1' Everton rápidamente presiona por la banda derecha con Coleman.

Brighton sorprende con un cambio. Veltman en lugar de Lamptey.

¡EMPEZÓ!

- En breve se inicia el segundo tiempo.

PRIMER TIEMPO

¡FINAL!

47' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BRIGHTON! Yerry Mina convierte el 2-1 tras potente cabezazo. Excelente centro de James Rodríguez.

46' Córner para Everton. El último del primer tiempo. Ejecuta James.

45' Se añaden dos minutos.

44' Remate se estrella en la barrera y Everton logra sortear este problema.

43' Mano de Iwobi genera un tiro libre para Brighton. Peligrosa opción.

42' La salida de Richarlison le ha costado bastante a Everton. Ya no tienen la misma salida por la banda derecha.

40' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BRIGHTON! Maupay anota la igualdad tras capitalizar un particular rebote de Pickford.

37' Posición adelantada de Connolly. En salida Everton.

34' Brighton nuevamente vuelve a jugar en corto y desperdician la opción.

32' Tiro libre para Brighton. Posibilidad para llevar peligro.

30' Brighton adelanta sus líneas y busca progresar.

28' James Rodríguez progresa con Digne, pero aparece White y recupera el esférico.

26' Ahora es Brighton quien presiona en campo rival, pero Everton sale de la intención.

24' ¡CAMBIO! Richarlison no puede seguir y es reemplazado por Iwobi. El brasileño puede ser desconvocado por Brasil para el inicio de las Eliminatorias.

22' Dura falta de Lamptey sobre Richarlison. Queda tendido el brasileño.

20' Sorpresivamente juegan en corto y pierden la posibilidad de lanzar.

19' Dura falta de Digne sobre Lamptey. Tiro libre para Brighton.

17' Calvert-Lewin convierte su quinto gol en la Premier League.

15' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE EVERTON! Calvert-Lewin se impone en el juego aéreo y anota el 1-0. Excelente juego de James para habilitar a Sigurdsson, quien envió el centro.

14' Davies con Sigurdsson lanza un cambio de orientación a James, quien sufre una dura falta de March. Tiro libre para Everton que juega en corto.

12' Mina abre juego con Coleman por la banda derecha, pero es obligado a retroceder con Keane. Todo Brighton en su campo.

10' Maupay supera la marca de Davies, pero aparece Doucouré para cortar su avance.

8' Keane lanza un envío largo para James, pero lo sobra al colombiano. Lateral para la visita.

6' Dura falta sobra Richarlison de Alzate. En salida Everton. James Rodríguez intenta asociarse.

4' Tarjeta amarilla para Alzate por haber sujetado a Coleman.

2' ¡UFFFFFFFFFF! Remate Calvert-Lewin envía potente remate, pero ataja Ryan. Pudo ser el 1-0.

¡EMPEZÓ!

Everton vs Brighton se enfrentan a partir de las 9:00 horas vía la señal de ESPN.

- ¡Atención! Formación confirmada del Everton: Coleman, Keane, Yerry Mina, Lucas Digne, Sigurdsson, Doucouré, James Rodríguez, Davies, Richarlison y Clavert-Lewin.

- Suplentes: Steel, Mac Allister, Gross, Lallana, Bernardo, Burn y Veltman.

- ¡Atención! Formación confirmada del Brighton: Ryam, Lamptey, White, Webster, Dunk, Connolly, Bissouma, Maupay, Trossard, Alzate y March.

- Suplentes: Lössi, Delph, Theo Walcotte, Iwobi, Knkounkou, Bernard y Gordon.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre EvertoEverton vs. Brighton en vivo y en directo vía ESPN por Premier League – Everton contra Brightonn y Brighton!

Everton: Coleman, Keane, Yerry Mina, Lucas Digne, Sigurdsson, Doucouré, James Rodríguez, Davies, Richarlison y Clavert-Lewin.

Brighton: Ryan, Lamptey, White, Webster, Dunk, Connolly, Bissouma, Maupay, Trossard, Alzate y March.

El cuadro de Carlo Ancelotti se ha ganado el corazón de los hinchas colombianos y del resto de Sudamérica. Bajo la tutela del DT italiano, James Rodríguez ha alcanzado la regularidad que tanto necesitaba, convirtiéndose en figura indiscutible del elenco de Liverpool.

Ha sumado tres victorias consecutivas en la Premier League y comparte el liderato perfecto junto a Leicester City y Liverpool, quienes también supieron salir airosos en sus respectivos duelos.

