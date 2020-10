Zidane sobre Aouar: “Es un gran jugador, pero ahora hay esta plantilla y vamos a partir con esto” – VIDEO

Real Madrid quedó listo para enfrentar al Levante este domingo por una nueva jornada de la Liga Santander. Los merengues tratarán de sumar su tercera victoria al hilo para tomar la punta del torneo.

Al respecto, el DT Zidane ofreció la protocolar conferencia de prensa virtual que se hace previo a un duelo y no dudó en responder a todas las interrogantes. Incluso, sobre el posible interés que hay por el mediocampista Aouar.

“No sé qué información tienen. Es un gran jugador, sin duda que lo sé, y quizá algún día pueda jugar en el Madrid, pero ahora hay esta plantilla y vamos a partir con esto”, declaró Zidane acerca del jugador del Lyon.

Luego, el técnico del Real Madrid lamentó las ausencias que tiene en su plantel debido a las lesiones: “Tengo flor de estar aquí y aprovecho cada día que tengo y siempre he sido positivo. No veo las cosas muy negativas, aunque se compliquen las cosas. No nos gusta tener lesionados, pero hay que aceptarlo. No vamos a buscar excusas”.

El tema no quedó allí y siguió dando su punto de vista. “Me molesta por los que se lesionan, pero por el resto vamos a seguir adelante y seguir con los que tenemos a disposición"”, enfatizó Zinedine Zidane.

Por último, el DT resaltó el trabajo del Levante: “El año pasado ya fue muy complicado. Hemos preparado bien nuestro partido. Es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a tener seguro dificultades, pero estamos preparados”.