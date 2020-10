Juventus vs. Napoli, en riesgo de suspenderse por posible brote de COVID-19

El rebrote de casos por coronavirus en Europa parece haber alcanzado al fútbol nuevamente. Y es que este sábado, la delegación de Napoli debió viajar hacia Turín para disputar el choque de este domingo ante Juventus por la fecha tres de la Serie A; sin embargo, este no se realizó debido a un posible brote de COVID-19 en el equipo del Sur de Italia.

Por ello, la Autoridad Sanitaria de Italia impidió a los dirigidos por Gennaro Gattuso trasladarse hasta Turín, pues los jugadores Zielinski y Elmas dieron positivos a una prueba de descarte al coronavirus. Además, habría otro grupo de jugadores que tuvieron contacto cercano con los casos positivos que presentó el Genoa durante los últimos días.

Esto impediría que el encuentro programado para este domingo a la 1:45 p.m. (hora peruana) pueda jugarse con normalidad. Sin embargo, el reglamento de la Serie A indica que los equipos deberán presentarse si cuentan con un mínimo de 13 jugadores habilitados, incluido el arquero.

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.