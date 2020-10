Ronald Koeman y el mensaje para sus jugadores: "No salimos al campo a descansar"

Cuando finalizó la temporada con la eliminación de la Champions League, Barcelona decidió poner fin a una era. Contrataron a Ronald Koeman para liderar este proyecto y dejaron en libertad a Arturo Vidal y Luis Suárez, jugadores importantes en el camerino.

Con Koeman, los azulgranas empezaron LaLiga de España de la mejor forma y los fanáticos resaltan el buen nivel físico de los jugadores. El estratega del Barcelona fue consultado por el rendimiento de sus dirigidos y señaló que cuando salen al campo es para ganar.

"Hemos mejorado en el aspecto físico y se nota el cambio. Los mismos jugadores también lo han notado. Son jugadores y les gusta disfrutar del trabajo. Hay que exigir el máximo día a día", señaló el estratega azulgrana en conferencia de prensa.

FOTO: EFE

El entrenador resaltó lo importante que son los entrenamientos. "No salgo al campo a descansar, sino a hacer cosas. Mañana hay entreno táctico. Mi trabajo es preparar a los jugadores para que sepan qué han de hacer en el campo. Aparte de la calidad individual, tenemos que saber cosas tácticas", señaló.

Finalmente, Koeman habló sobre Lionel Messi y el rol que cumple en el equipo azulgrana. "No hay ninguna queja. No hay discusión de su calidad. Lo he visto muchas veces desde fuera y siempre ha sido el mejor del mundo. Es un ejemplo tenerlo en el equipo".