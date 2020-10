Con dobletes de Son y Kane: Tottenham goleó 6-1 al Manchester United en Old Trafford

Tottenham estuvo en su tarde y no tuvo piedad del Manchester United, equipo al que lo goleó por 6-1 en Old Trafford con dobletes de sus figuras Son y Kane en partido válido por la fecha 4 de la Premier League.

Los de Mourinho no empezaron de la mejor manera el duelo contra el United. Tan solo al minuto de juego, el local lo ganaba gracias a un penal bien cobrado de Bruno Fernandes.

Pero no había pasado ni cinco minutos y ya el Tottenham lo igualaba. Ndombélé se fue al ataque y puso el 1-1. Lo peor estaba por llegar para el Manchester United.

Tottenham seguía llegando con mucha facilidad y Son le daba vuelta a la historia. Además, en un tiro de esquina, Lamela provocó a Martial, quien reaccionó y se ganó la roja dejando con uno menos a los 'Diablos Rojos'.

A partir de allí, todo fue para la visita. Harry Kane puso el tercero y antes de finalizar la primera parte, Son lograba su doblete tras volver a vencer a De Gea.

En el complemento, el DT Ole Gunnar Solskjær intentó replantear y tratar de llegar al descuento, pero Tottenham no cesó en su dominio. Serge Aurier recibió un pase por la derecha para fusilar al meta español

Ya en los minutos finales, una falta de Pogba acabó en el cobro de la pena máxima. Harry Kane agarró el balón y puso el sexto para los 'Spurs' sumando tres puntos vitales para escalar en la tabla de posiciones de la Premier League.

SEGUNDO TIEMPO

90' + 3 ¡Final de la primera parte!

90' Vamos a jugar tres minutos más.

89' Entramos en los minutos finales del partido. El Tottenham con la posesión del balón.

85' Falta peligrosa a favor del Tottenham. Intentó centrarla Reguión al segundo palo, pero despeja la defensa de los Red Devils.

84' Amarilla para Luke Shaw por una patada sobre Moura

78' ¡GOOOOOOOOOOL DEL TOTTENHAM! Kane también marca su doblete al ejecutar bien el tiro desde los doce pasos.

77' Penal de Pogba y puede llegar el sexto.

73' También se fue Son y entró Davies en los 'Spurs'.

69' Se retiró Ndombélé y entró Dele Ali en la visita.

68' Tercer cambio en el United: entra el flamante fichaje veraniego de los Red Devils, Donny van de Beek, y se marcha el joven Mason Greenwood.

66' Combinando con calma los de Mou. Se ha evadido la prisa en los Spurs.

62' Amarilla para Bailly y hay tiro libre para la visita.

60' United trata de llegar al descuento, pero Tottenham está en su tarde.

55' Partido totalmente sentenciado.

51' ¡GOOOOOOOOOOL DEL TOTTENHAM! Aurier recibió un pase por la derecha y sacó un potente disparo para poner el quinto.

46' Salieron Matic y Fernandes. Entraron McTominay Rodrigues en el United.

46' Se retiró Lamela y entró Moura en el Tottenham.

45' Arrancó la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

45' + 3 Final de la primera parte.

45' + 2 Cabezazo de Kane que se va afuera.

45' + 1 Remate de Aurier que se va al tiro de esquina.

45' Vamos a jugar tres minutos más.

40' La visita no saca el pie del acelerador y quiere más.

37' ¡GOOOOOOOOOOL DEL TOTTENHAM! Gran pase de Aurier y Son marca su doblete en este duelo.

34' Manchester United trata, pero tiene un jugador menos.

30' ¡GOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER UNITED! Mala salida del United y Kane anota el tercero para los 'Spurs'.

28' El árbitro paraliza el juego para expulsar a Martial tras una agresión contra Lamela.

27' Espectacular salvada de Bailly cuando era el tercero para la visita.

27' Tiro de esquina para el Tottenham.

27' Otra llegada clara de la visita. Se vuelve a salvar el local.

26' Aurier se mandó en la personal y De Gea salva al United.

24' Deja muchos espacios el United atrás. Son controló mal y por poco no llegó el tercero.

19' Al final, todo acaba en un tiro libre en salida tras posición adelantada de los 'Spurs'.

19' Buen pase de Bruno y Rashford casi pone la paridad en el marcador.

15' Se va con todo el local.

12' Tiro de esquina para la visita, pero despeja la defensa del United.

10' Tottenham quiere más y busca el tercero.

7' ¡GOOOOOOOOOOL DEL TOTTENHAM! Los 'Spurs' lo dan vuelta en menos de cinco minutos gracias al gol de Son.

4' ¡GOOOOOOOOOOL DEL TOTTENHAM! La defensa no pudo sacar el balón y apareció Ndombélé para poner todo igualado en Inglaterra.

1' ¡GOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER UNITED! Bruno Fernandes ejecutó bien desde los doce pasos y pone el 1-0 en el marcador.

1' Penal de Sánchez contra Martial.

1' Arrancó el partido en Inglaterra.

El partido es válido por la fecha 4 de la Premier League.

- El partido entre Manchester United y Tottenham inicia a las 10:30 horas de Lima, Perú.

- ¡Atención! Formación confirmada del Tottenham: Hugo Lloris, Aurier, Dier, Davinson Sánchez, Reguilon, Pierre-Emile Højbjerg, Sissoko, Ndombele, Lamela, Son y Harry Kane.

- Suplentes: Joe Hart, Doherty, Alderwireld, Davies, Winks, Dele Alli y Lucas.

- ¡Atención! Formación confirmada del Manchester United: David De Gea; Wan-Bissaka, Harry Maguire, Bailly, Luke Shaw; Matic, Pogba, Bruno Fernandes; Greenwood, Marcus Rashford y Martial.

- Suplentes: Henderson, Lindelof, Mata, Lingard, Fred, Van de Beek y McTominay.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Manchester United y Tottenham!

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del cuadro local, sabe perfectamente que necesita aumentar su poderío ofensivo. Es por ello que en las últimas horas se mencionado el posible arribo de Edinson Cavani.

El delantero uruguayo quedó como jugador libre tras terminarse su vínculo con el Paris Saint-Germain. Se mencionaba que iba a llegar al Atlético de Madrid en donde también se encuentra su compañero de selección, Luis Suárez.

Sin embargo, el 'Matador', según medios internacionales y especialmente ingleses, afirman que terminó por decantarse por la oferta que le hizo llegar la dirigencia del Manchester United. Además, es el referente de área que tanta falta les hace.

