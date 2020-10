Francia empató 0-0 con Portugal e igualan en la punta del Grupo 3 de la Liga de Naciones

Uno de los duelos más atractivos de la nueva jornada de la UEFA Nations League fue el Francia vs Portugal, pero el desarrollo del encuentro fue totalmente contrario a las expectativas que se habían generado. En el Stade de France, los dos poderosos seleccionados no salieron del empate.

A pesar de que los dos puntos del Grupo 3 de la Liga A salieron con sus figuras más importantes, en el juego no lograron consolidar un juego colectivo para llegar al gol. Portugal fue la que más intentó, con un Nelson Semedo proyectándose en innumerables ocasiones por la banda derecha.

Sin embargo, los desbordes no encontraron a Cristiano Ronaldo, que fue bien absorbido por la marca rival. En Francia, Paul Pogba fue el encargado de tomar el ritmo y su primer tiempo malo hizo que todos sus compañeros se contagien, aunque las cosas cambiaron en la segunda parte.

El volante del Manchester United tomó los hilos del ataque y logró hilvanar algunas jugadas de peligro, pero no hubo suficiente conexión con Mbappé, Griezmann y Giroud, que conformaron el tridente de ataque. Los minutos avanzaron, pero las emociones no llegaron. Un empate con sabor a nada.

Las igualdad de fuerzas se ha visto reflejada en la tabla de posiciones, en la que Portugal y Francia son líderes con 7 puntos cada uno. En este caso, el equipo de Cristiano Ronaldo tiene una leve ventaja por diferencia de goles, lo cual podría ser determinante para definir al ganador del Grupo 3.

FINAL: Francia 0-0 Portugal

90+2' ¡UFFF! Cristiano Ronaldo (Portugal) remata al primer poste, pero Lloris contiene.

90+1' El árbitro añade 3 minutos al partido.

90' Buen cierre de Kimpembe para terminar el peligro en área de Francia.

89' Portugal intenta llegar con peligro al arco rival. Domina el balón.

88' CAMBIOS EN PORTUGAL: Moutinho por Carvalho, Trincao por Joao Felix y Joao Cancelo por Guerreiro.

87' Falta de Diogo Jota (Portugal) sobre Pogba.

86' Falta de Pogba (Francia) sobre Danilo en la mitad del campo.

85' Portugal empieza a adelantarse, quiere el gol en el final.

84' CAMBIO EN FRANCIA: Coman por Mbappé.

83' Salida de Portugal por bajo, entre sus defensores.

82' Centro de Pavard (Francia) desde la derecha, pero fácil para Rui Patricio.

81' Griezmann (Francia) combina con Martial, pero el último pase no es bueno.

80' CAMBIO EN PORTUGAL: Renato Sánchez por Bruno Fernandes.

79' Falta ofensiva de Pogba sobre Danilo (Portugal).

78' Centro de Griezmann, pero saca Fernandes al córner.

77' Tiro libre para Francia por falta contra Pogba.

76' Pogba (Francia) remata de larga distancia, pero Rui Patricio controla sin dejar rebote.

75' Mbappé (Francia) combina con Pavard por la derecha y se mete al área. Ruben Dias lo cerró con inteligencia.

74' CAMBIO EN FRANCIA: Martial ingresa por Giroud.

73' ¡GOL ANULADO! Pepe apareció para conectar de cabeza, pero estaba adelantado.

73' Tiro libre de peligro para Portugal.

72' Bruno Fernades (Portugal) remata desde fuera del área, pero lo bloquearon fácil.

71' Pogba (Francia) filtra pase para Griezmann, pero aparece Semedo para cortar.

70' Francia no deja que su rival progrese.

68' Pase filtrado de Griezmann, pero fácil para el portero.

67' Francia acelera con Mbappé, pero Griezmann baja las revoluciones.

64' Kanté (Francia) controla en el medio, abre para Rabiot, pero siguen sin encontrar espacios.

63' Portugal por ahora no encuentra el balón.

62' CAMBIO EN PORTUGAL: Diogo Jota ingresa por Bernardo Silva.

61' Centro al segundo poste para Ruben Dias y Cristiano Ronaldo, pero ninguno pudo conectar.

60' Complicación en defensa de Francia. Será córner para Portugal.

59' Posición adelantada de Cristiano Ronaldo, cuando recibía entrando al área.

58' Kimpembe (Francia) recibe un pase complicado en defensa, pero logra salir solvente.

57' Se mantiene el dominio de Francia.

56' Griezmann (Francia) filtra pase para Mbappé, que quedó un paso atrás para controlar.

55' Portugal cierra espacios en defensa e impide la progresión rival.

54' Kanté (Francia) combina con Rabiot y luego Griezmann. No tienen profundidad.

53' Francia se hace dominador en la segunda parte.

52' Salida de Francia a puro toque y Pogba saca centro. Giroud no conecta por poco.

51' Pase entre líneas de Mbappé para Griezmann, pero no progresan.

50' Zancadas de Pogba (Francia) y cede para Mbappé a la izquierda. Pepe lo cierra con facilidad.

49' Gran pase entre líneas para Cristiano (Portugal), que llega con espacios, pero remata desviado.

48' Salida para Portugal desde puerta. Envío para Joao Félix, pero no progresa.

47' ¡UFFF! Mbappé (Francia) llega por la izquierda en el área y remata al segundo poste, pero contiene Rui Patricio.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: Francia 0-0 Portugal.

45+1' Francia combina pases en campo rival.

45' Falta de Kanté (Francia) contra Semedo.

44' Remate de Giroud (Francia) entrando al área, pero el balón se va elevado.

42' Francia enfría el partido. Toda de un lado a otro.

41' Largo envío de Rabiot (Francia), pero a nadie.

40' Remate de Pavard (Francia), pero no progresa.

39' Cristiano Ronaldo (Portugal) recibe por la derecha y remata, pero es bloqueado.

38' Mbappé (Francia) recuperó y aceleró por la izquierda, pero Pepe frenó su intento ofensivo.

37' Tiro libre para Portugal, por falta contra Cristiano Ronaldo.

36' Largo envío de Lloris para Giroud (Francia), pero no alcanzó a peinar.

35' Centro de Fernades (Portugal) y conecta Joao Félix, pero algo desviado.

34' Falta de Hernández (Francia) por la banda derecha.

33' Bernardo y Fernades (Portugal) combinan pases por la derecha, sin acelerar.

32' ¡UFFF! Pase entre líneas para Griezmann (Francia) que remata al primer poste. Contiene Rui Patricio.

31' Falta de Carvalho contra Rabiot (Francia) y será tiro libre en salida.

30' Tiro libre para Portugal por falta contra Cristiano Ronaldo.

29' Francia merodea en campo rival, pero no profundiza.

28' Hernández (Francia) recibe por la izquierda, pero Semedo lo cerró.

27' El juego se hace trabado en la mitad del campo.

26' Portugal vuelve a tomar ese nivel de agresividad.

25' Pase filtrado para Semedo (Portugal), pero su remate pega en la parte lateral del arco.

24' Cristiano Ronaldo (Portugal) se encontraba el balón dentro del área, pero Hernández logró bloquearlo.

23' Otra vez tiro libre en tres cuartos de cancha para Portugal. Se juega en corto.

22' Tiro libre para Francia por la banda izquierda, en salida.

21' El centro no provoca peligro en área francesa y Mbappé no progresó en ataque.

20' Fernandes (Portugal) remató desde fuera del área y provoca un córner.

19' Falta de Kanté contra Danilo (Portugal) en la mitad del campo.

18' Portugal ha perdido el control del balón del inicio.

17' Pogba (Francia) empieza a tener protagonismo.

16' Gran jugada colectiva de Francia que lideró Pogba. El pase filtrado para Mbappé lo encontró adelantado.

14' Intenta Carvalho (Francia) con un pase filtrado, pero Varane corta.

13' Centro de Pavard (Francia) para Giroud, pero Pepe la saca como puede.

12' Pase entre líneas de Fernandes para Bernardo Silva (Portugal), que no alcanza por poco.

11' Gran jugada colectiva de Portugal por la derecha. Semedo llega a línea de fondo, pero su centro termina en las manos de Lloris.

10' Buen corte de Semedo cuando Griezmann asomaba. Falta del delantero.

09' Impresionante Francia cuando debe cortar por el centro del campo.

08' Pogba (Francia) hace un cambio de frente a la izquierda, pero el pase es malo.

07' Mbappé (Francia) acelera por la izquierda, pero no pudo sacar un buen centro.

06' Kanté (Francia) intenta recuperar y que su equipo maneje más el balón.

05' Buen corte de Kimpembe ante Danilo en tres cuartos de cancha.

04' Francia no puede encontrar el balón. Espera en su campo.

03' TARJETA AMARILLA: Ruben Dias (Portugal) amonestado.

02' Portugal ha iniciado agresivo, presionando. Falta contra Giroud en el mediocampo.

01' El partido está en marcha.

- El encuentro arrancará a la 1.45 p. m. (hora peruana).

- Las alineaciones han sido confirmadas por ambos seleccionados.

Francia vs Portugal: alineaciones confirmadas

XI Francia: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández; Rabiot, Kanté, Pogba; Griezmann; Mbappé, Giroud.

XI Portugal: Rui Patrício; Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Danilo, William Carvalho; Bernardo, Cristiano Ronaldo, Joao Félix.

LA PREVIA

Francia vs Portugal EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 este domingo 11 de octubre desde la 1.45 p. m. (hora peruana) en el Stade de France por la tercera fecha de la Liga de Naciones. Sigue el antes, durante y después del partido GRATIS POR INTERNET | LIVE STREAMING mediante Líbero.pe.

El Stade de France tiene un significado muy especial para Cristiano Ronaldo: hace poco más de cuatro años fue sustituido por lesión en la final de la Eurocopa, pero minutos más tarde terminó levantando el primer título en la historia de Portugal con lágrimas en los ojos y su rodilla vendada.

Ahora, con 35 años encima, CR7 sigue brillando como en tiempos de antaño y volverá a liderar a los suyos en una complicadísima visita a Francia donde estará en juego nada menos que el liderato del Grupo A3 en la competitiva Liga de Naciones.

El lusitano viene envalentonado con sus 101 goles a nivel de selecciones y saldrá con el cuchillo entre los dientes para acercarse aún más al récord mundial de Ali Daei, quien anotó 109 “pepas” con Irán. Además, el actual delantero de la Juventus querrá ponerle fin a una negativa racha ante los “Gallos”: los ha enfrentado en cuatro oportunidades y hasta la fecha no les ha podido marcar.

(FOTO: EFE)

Sin embargo, no la tendrá nada fácil ante Kylian Mbappé y compañía, que no conocen de derrotas desde hace 10 partidos —su última caída fue el 8 de junio de 2019 ante Turquía— y de locales se hacen más fuertes de lo normal.

“Es difícil compararlos (a Cristiano y Mbappé). Son dos jugadores que tienen la capacidad de ser decisivos para sus equipos en cualquier momento. Es una fortaleza que tiene Kylian a pesar que es más joven. Son dos jugadores con clase, de una categoría top mundial”, dijo en la previa el DT Didier Deschamps.

Sin lugar a dudas el Francia vs Portugal será el más atractivo en el “Viejo Continente” y promete llevarse todas las miradas por 90 minutos. ¡Que ruede la pelota!

Francia vs Portugal | Historial de enfrentamientos

El historial de duelos nos indica que Francia tiene una supremacía sobre Portugal con 18 victorias, 1 empate y solo 6 derrotas.

Francia vs Portugal | Alineaciones probables

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Lenglet, Digne; Kanté, Pogba, Tolisso; Aouar, Mbappé y Griezmann.

Portugal: Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro; Danilo, Fernandes, Carvalho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Joao Felix.

