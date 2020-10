Alexander Callens anotó golazo con New York City tras no poder jugar con Perú - VIDEO

La Selección Peruana quedó sin la oportunidad de contar con Alexander Callens en el arranque de las Eliminatorias Qatar 2022 debido a las exigencias sanitarias que en la MLS se establecieron. El defensa aceptó las circunstancias y jugó este fin de semana con New York City, anotando un golazo.

Tras quedar impedido de participar en la fecha FIFA, el defensa siguió con los trabajos en su club y este domingo enfrentó al New England Revolution, en el partido número 17 de ambas escuadras. El defensa peruano fue titular, con la necesidad de sumar una victoria en casa para escalar en la tabla.

El encuentro no fue positivo para los intereses del New York City, dado que solo a los 3 minutos ya perdían con gol de Teal Bunbury. Así llegaron al descanso, pero sufrieron de otro golpe a poco del final, cuando Lee Nguyen anotó de penal. La derrota estaba consumada, aunque la garra no se apagó.

Los descuentos ya se disputaban y el equipo de Alexander Callens ganó un tiro de esquina, con el que soñaban llegan al descuento. Alexander Ring se encargó de sacar el centro, exactamente al punto penal, donde el exdefensor de Sport Boys se encontraba esperando con mucha atención.

Callens se elevó más alto que todos sus compañeros y rivales, conectando un gran cabezazo contra el poste derecho, que justo impactó ahí. El portero Matt Turner no alcanzó a atajar y el balón se paseó por toda la línea, chocó en el otro poste para finalmente superar la línea de gol. Fue un agónico grito, el primero que anota en la temporada.