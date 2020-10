Robinho anuncia la suspensión de su contrato con el Santos FC

Robinho anunció que su contrató con el Santos de Brasil quedó anulado por mutuo acuerdo de ambas partes. Esto con la finalidad de que el futbolista dejé el club y se centre únicamente en resolver sus problemas con la justicia de Italia, en donde ha sido acusado de violencia sexual contra una mujer.

Según información de EFE, el ex Real Madrid anunció: "Estoy aquí con tristeza en mi corazón para decirles que tomé la decisión, con el Presidente, de suspender mi contrato ante este momento convulso de mi vida. Mi objetivo siempre ha sido ayudar al Santos FC. Si de alguna manera me interpongo, será mejor que salga y me concentre en mis cosas personales. Definitivamente probaré mi inocencia ".

Asimismo, el cuadro brasileño se manifestó en su cuenta oficial de Twitter respecto al caso. “Santos Futebol Clube y el atleta Robinho informan que, en un común acuerdo, decidieron suspender la vigencia del contrato firmado el pasado 10 de octubre para que el jugador pueda concentrarse exclusivamente en su defensa durante el proceso que ocurre en Italia”, indicó el club.

De esta manera se puso fin al contrato del delantero con el Peixe, mismo que se hizo hasta el próximo febrero del 2021. Recordemos que, esto ocurrió después de se filtraran audios donde Robinho admitió su participación indirecta en un acto de violencia sexual contra una mujer albanesa, en 2013, en Italia.

"Me río porque me importa un comino. La mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó", señaló el brasileño en los audios. "Menos mal que existe Dios, porque yo ni toqué a la joven", agrega en donde también admite que otros cinco amigos empezaron a "joder" a la joven, pero él no.

Finalmente, la llegada de Robinho al Santos también provocó que uno de sus patrocinadores rompa su contrato con el club. La empresa 'A Orthopride' explicó: “Tenemos un gran respeto por la historia del Santos, pero en estos momentos decidimos romper el contrato de patrocinio. Nuestro público es mayoritariamente femenino y, en respeto a las mujeres que consumen nuestros productos, tenemos que tomar esta decisión”.