Padre de Lucas Torreira: "Trabajamos en una carnicería para independizarnos de él"

En Uruguay esperan que Lucas Torreira se convierta en uno de los nuevos líderes que necesita la selección 'oriental'. A sus 24 años, y con una experiencia importante en la Premier League con Arsenal, ahora se ha encaminado en el Atlético de Madrid.

El 'Cholo' Simeone no dudó en ningún momento en solicitar su contratación al enterarse que el volante sudamericano no tenía cabida en el equipo de Mikel Arteta: se ha ganado el titularato a pulso y espera afianzarse en la liga española.

En medio de todas estas movidas, el padre de Lucas Torreira, Ricardo Torreira, fue entrevistado por el programa 'Maneras de Vivir' para conocer un poco más sobre la vida personal del referido futbolista.

"He sido de todo. Se pueden imaginar lo que se me pasó por la cabeza respecto a que mis hijos pudieran ser en la vida un buen profesor, que mis hijas fuesen maestras... Lo que no sabemos ahora es hasta donde llegará el sueño. Lucas sabía quién era el '9' del Atleti y no el del equipo de su zona. Es algo que soñó siempre y por eso está viviendo un sueño", expresó el padre de Lucas Torreira.

A pesar que su hijo goza de un buen momento, y podría decirse ya tendría asegurada a su familia, Ricardo Torreira reveló que su intención es no vivir a costa de su hijo ni ser una carga para él. Es por ello que decidieron montar un negocio de carnicería en donde laboran.

"Aparte de su hermana, el resto trabajan conmigo en una carnicería que pusimos para tener un ingreso familiar, para independizarnos de Lucas y no ser un acoso permanente, para que él viva su vida y tenga su futuro". Lucas llevó a su hermana a España para que pueda estudiar en la Universidad. "Gracias a su hermano tendrá un futuro importante", continuó.

Finalmente, reveló que le tomó por sorpresa el arribo de Lucas Torreira al Atlético de Madrid. "Me quería morir de alegría y satisfacción. Que el Cholo nos haya llamado es como si lo hubiera hecho un vecino", concluyó.