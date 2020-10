Gareth Bale fue el único en negarse a bajar el sueldo en el Real Madrid

La crisis financiera que dejó el brote del coronavirus en Europa obligó a la mayoría de clubes ajustar presupuestos con el propósito de terminar la última temporada con las cuentas en azul a raíz de la suspensión del fútbol. De esta medida no fue ajena el Real Madrid quien se vio en la necesidad de recortar salarios.

Como se recuerda hace algunos meses era una incógnita el regreso del fútbol ya que no se tenía claro el panorama, por lo que el cuadro blanco optó por reducir el 10% del salario a cada uno de sus jugadores y en caso no regresaba el torneo este terminaría en un 20% de descuento. De este acuerdo estuvieron a favor todos los capitanes, no obstante, uno de los referentes como Gareth Bale, no compartió la idea.

Según acaba de revelar Cadena SER de España, el delantero galés se mostró en contra de la reducción de sueldos en aquella oportunidad. Finalmente, como se recuerde, el fútbol regresó y se terminó por jugar las 11 fechas restantes de La Liga, por lo que la reducción solo quedó en un 10%.

De todas maneras, según apunta el medio el club se ahorró con 10% aplicable a fútbol, baloncesto, Castilla y altos directivos, una cantidad cercana a los 49 millones de euros de los 283 millones que invierte por temporada, a falta todavía de la publicación del balance oficial del 2019-2020.

En tanto que Bale sumó con este capricho una raya más al tigre de su dilatada relación con el Real Madrid desencadenando así una salida que ya estaba más que cantada. Esta temporada fue cedido a su exclub el Tottenham de la Premier League.

Si bien no se conocen los detalles exactos de las condiciones a las que llegó a los 'Spurs', trascendió que Real Madrid se encarga de al menos la mitad de su salario el cual bordea los 15 millones de euros anuales y sigue siendo uno de los jugadores mayores cotizados del medio europeo.