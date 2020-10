Klopp sobre el VAR: "Mis jugadores no entienden el gol anulado"

Jürgen Klopp quedó molesto por el desempeño del VAR. Por la jornada 5 de la Premier League, Liverpool enfrentó a Everton FC. Un encuentro plasmado de emociones y polémica, el resultado fue un empate 2 a 2.

En los minutos finales del partido, Jordan Henderson anotó el tercer tanto de los 'Reds'. Cuando los jugadores estaban celebrando el gol de la victoria, el juez del encuentro recibió un llamado del VAR.

El sistema de videoarbitraje señaló que Sadio Mané, quien asistió a Henderson para el gol, estaba en fuera de juego. En las imágenes se observó que el atacante de los 'Reds' estaba en línea.

El árbitro decidió anular el tanto, desatando la molestia de Liverpool. En conferencia de prensa, Jürgen Klopp se mostró contrariado por la decisión del VAR.

"Mis jugadores no entienden que se haya anulado ese gol. La temporada pasada el hombro -parte que tenía adelantada Mané- no era fuera de juego. Desde entonces he tenido diez entrevistas y siempre me han dicho que eso no es fuera de juego", señaló el estratega del Liverpool.