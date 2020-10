Zidane tras la derrota del Real Madrid: “El rival mostró más ritmo y ganas” - VIDEO

La sensación que dejó el Real Madrid en su última presentación por LaLiga Santander ha sido terrible, tanto para el comando técnico que encabeza Zinedine Zidane y los hinchas. A puertas del Clásico frente al Barcelona pudieron ir como líderes del certamen, pero sorpresivamente fueron derrotados en casa a manos del Cádiz, recién ascendido.

Tras la derrota por la mínima diferencia, el entrenador francés habló con la prensa y dio su punto de vista de lo que sucedió en el juego. “No hay explicación sobre la forma en la que jugamos. Hicimos un mal partido, en especial en el inicio del primer tiempo. Fue mala, aunque no del todo, pero no podemos empezar así”, explicó Zidane.

“En el aspecto físico no costó mucho desde el inicio hasta el final y hacer un mal partido puede traer los resultado que hoy se han visto”, añadió el DT francés. No obstante, no solo consideró una mala actuación por parte de sus dirigidos, sino también tuvo en cuenta la gran actuación del Cádiz para llevarse la victoria.

“El rival se ha merecido el triunfo. Incluso si en la primera parte nos meten dos o tres goles no podemos decir nada. Tuvieron ocasiones para matar el partido y tampoco supimos aprovechar para meternos en la pelea”, resaltó el técnico. Los ‘Merengues’ pudieron empatar a pesar del trámite negativo, pero no estuvieron finos.

“No hay excusas, fue un mal partido y analizaremos lo que tenemos que hacer para cambiar eso. Nos han faltado muchas cosas. Entramos mal, mientras que nuestro rival mostró mejor ritmo y ganas”, expresó Zinedine Zidane. A pesar de la para por fecha FIFA, el equipo mostró un gran desgaste físico, detalle que afinarán de cara al cargado calendario.

Una de las víctimas de ese desgaste es Sergio Ramos, quien tuvo que dejar el campo al final del primer tiempo. “Acabó con una molestia en la rodilla. Vamos a ver ahora. Decía que le dolía así que decidimos que es mejor no arriesgar. Ojalá que no sea nada grave y que pueda jugar, pero los estudios lo determinarán”, sentenció Zinedine Zidane.