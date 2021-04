Guardiola acusa a la UEFA y FIFA: "Están matando a los jugadores"

No se calló nada. El técnico de Manchester City hizo saber su incomodidad por la seguidilla de partidos que están afrontando. El claro ejemplo es que en Europa se acaba de disputar las Eliminatorias y de inmediato se reincorporaron a sus equipos para jugar sus respectivas ligas.

"Es demasiado. Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieres jugarlo todo, pero eso no es posible", manifestó Pep Guardiola tras la victoria contra Leicester en la Premier League.

Guardiola, además, dijo que "Para estar bien en todas las competiciones este año sin espectadores, en la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos".

El técnico de los ciudadanos hace énfasis en las rotaciones, algo que le ha funcionado y lo llevó a estar en la cima de la Premier League. El City está muy cerca de convertirse campeón de esta temporada al tener una diferencia de 14 puntos con el segundo que es el Manchester United.

Incluso fue más allá y precisó que por más que quieran jugar, es imposible hacerlo al 100% porque no se cansan y por ende, no rendirán como lo esperado.

"Podrían jugar, sí, tienen una mentalidad increíble, pero necesitan descansar. La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descaso desde que empezamos", puntualizó.