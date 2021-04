VER VTV EN VIVO el partido Nacional vs Rentistas ONLINE por la vuelta en final del Campeonato Uruguayo

Ver VTV Uruguay EN VIVO este miércoles 7 de abril se disputará el Nacional vs Rentistas, el duelo de vuelta del Clausura del Campeonato Uruguayo. Partido tendrá lugar en el Complejo Deportivo Rentistas desde las 15.00 horas de Montevideo. Sigue todos los pormenores en Libero.pe.

El equipo de Martín Ligüera logró una cómoda victoria por 3-0 sobre Rentistas en la ida, gracias a un doblete de Gonzalo Bergessio y un tanto de Mathías Laborda. Así, el 'Bolso' acaricia el título del Clausura, salvo haya una histórica remontada.

El "Bicho Colorado" está obligado a ganar por tres goles a Nacional para lograr el milagro y así forzar un tiempo suplementario. Sin embargo, la situación parece complicada considerando que no ha conseguido imponerse por esa diferencia en todo el Torneo Clausura y apenas llegó a los tres tantos en un partido en dos ocasiones del Apertura.

Para Ligüera, el hecho de que la segunda final se dispute en un sintético no debería ser un obstáculo para llegar al triunfo. "No nos vamos a engañar, no es una cancha en la que se juega habitualmente. Si vamos hasta hace poco, Nacional jugó con Torque en el Charrúa. Tenemos 15 a 16 jugadores que en las inferiores juegan en el sintético fin de semana tras fin de semana. La gran mayoría del plantel tiene experiencia en haber jugado en canchas así", señaló.

Para este partido, Nacional no presentará bajas y todo indica que presentará la misma alineación que la primera final. Del lado de Rentistas, Mathías Abero está descartado tras acumular su quinta amarilla.

Nacional vs Rentistas: alineaciones probables

XI Nacional: Rochet, Laborda, Coruja, Marichal, Oliveros, Neves, Trasante, Carballo, Trezza, Bergessio.

XI Rentistas: Irrazabal; Rodales, Malrechaufe, Amondarain, Pérez; Cristobal, Villalba, Acosta, Colazo; Rodríguez y Acosta.

¿Cómo ver VTV EN VIVO el Nacional vs Rentistas?

VTV TV por Satélite

Operador Canal DirecTV Uruguay Canal 185 (SD), canal 1184 (HD) DirecTV Sudamérica Canal 788 (SD)

Ver VTV por cable

VTV por cable

Operador Canal Mutiseñal Digital Canal 254 (SD) Telecable Canal 111 (SD), canal 321 (HD) Cable 1 Canal 3 Lescano TV Canal 136 (SD), canal 1026 (HD)

Programación de VTV Plus Uruguay del miércoles 7 de abril

7:30 - 9:30 Uruguay vs Australia de Eliminatorias 2002 (Repetición)

9:30 - 11:30 Liga Uruguaya de Básquet (Repetición)

11:30 - 12:00 Fechas pasadas

12:00 - 14:00 Nacional vs Rentistas (Repetición)

14:00 - 15:00 Previa del Rentistas vs Nacional

15:00 - 17:30 Rentistas vs Nacional (Final EN VIVO)

17:30 - 19:30 Vuelta a Burgos 2020

19:30 - 22:30 Mundial de Atletismo 2019 (Repetición)

