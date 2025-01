Con varias ausencias: Barcelona y el posible once para debut en LaLiga

En Barcelona ya tratan de dejar atrás la partida de Lionel Messi. Si bien no será una tarea difícil y se sentirá su ausencia en el equipo, los de Koeman no tienen tiempo que perder debido a que este domingo hacen su debut en LaLiga .

Sin embargo, el panorama no es de los mejores para este estreno que será ante la Real Sociedad en el Camp Nou. ¿La razón? El técnico holandés no tiene a todo su plantel disponible por lo que mandará un once con varias ausencias.