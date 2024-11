Manchester City a punto de dejar sin su '10' Ansu Fati al Barcelona

En Barcelona estrenaron nuevo '10' tras la salida de Lionel Messi, el club 'culé' confía en lo que puede ofrecer Ansu Fati futbolísticamente y le dio tal responsabilidad. Sin embargo, no todo es felicidad pues el jugador de 18 años no ha renovado con el club y su representante Jorge Mendes ya anda buscando opciones de no llegar a un acuerdo. ¿Otra vez se quedarán sin '10'?