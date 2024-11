Se acercan los galácticos a Madrid: "Posiblemente consigan a Haaland y Mbappé"

No cabe dudas, de que el último mercado de fichajes en Europa fue emocionante para todos los aficionados. No obstante, hay quienes se quedaron con la espina de lograr algo más como el Real Madrid, quien no logró concretar las negociaciones con el PSG para el traspaso de Kylian Mbappé. Sin embargo, las esperanzas de reviven con las últimas informaciones internacionales.