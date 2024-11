Príncipe quiere invertir: Saint-Étienne de Trauco podría convertirse en el nuevo "PSG"

"Es verdad que me he ofrecido como candidato para comprar el Saint-Étienne. No vengo aquí para realizar una operación financiera. Quiero invertir a largo plazo y encargarme de cuidar del equipo. Si nos entendemos, aportaré los medios financieros suficientes para que cumplan sus ambiciones y hacer que el Saint-Etienne vuelva a sentir el esplendor de otros años", indicó en una entrevista para RFI.