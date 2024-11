MisterChip critica duramente a James Rodríguez tras su paso a Qatar

James Rodríguez ha sido noticia en las últimas semanas debido a que no se sabía sobre futuro. En el Everton, con la llegada del técnico Rafael Benítez, no iba a tener continuidad, y por eso el Colombiano buscaba su salida. Cuando se abrió el mercado de pases lo vinculaban con muchos equipos de Europa y no prosperó con ninguno.