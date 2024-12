Ansu Fati vuelve a la convocatoria del Barcelona

Barcelona anunció a sus convocados para el partido ante Levante. Foto: Bacelona

"Hubo momentos en los que sentía que no avanzaba. Me iba a dormir y no podía. Me levantaba a las 3 de la madrugada. El primer día que toqué balón en la recuperación me puse a llorar. Vinieron mi padre y mi hermano al entrenamiento y ellos también lloraron", declaró Fati.